Крім пенсій за віком, в Україні існує система пільгових пенсій, яка дозволяє певним категоріям громадян вийти на відпочинок раніше встановленого загального віку. Це пов’язано з особливостями їхньої роботи, які можуть бути шкідливими для здоров’я або вимагати значних фізичних навантажень.

Факти ICTV дізнавалися, скільки потрібно стажу для пільгової пенсії та на яких умовах вона призначається.

Що таке пільгові пенсії та хто має право на них

Пільгова пенсія – це вид пенсійного забезпечення, який передбачає вихід на пенсію на більш ранніх умовах, ніж це передбачено загальними правилами пенсійного законодавства. Таке право надається певним категоріям громадян, які працювали на шкідливих або важких виробництвах або мають значний стаж роботи у певних галузях.

Умови та норми, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах, регулюються частиною 2 статті 114 та прикінцевими положеннями закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Право на пільгову пенсію мають особи, що працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: у підземних шахтах, на хімічних підприємствах, у металургії тощо.

Перелік таких робіт затверджений Кабміном. Наразі це професії, що зазначені у списку № 1 та списку № 2 постанови № 461.

Пільгова пенсія: як призначається

Для того щоб отримати пільгову пенсію, особа повинна звернутися до територіального органу ПФУ або подати заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Порядок призначення пільгових пенсій та вимоги до стажу роботи:

На призначення такої пенсії мають право особи, які працювали повний робочий день на підземних роботах або роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці за списком № 1. Така пенсія призначається після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, причому 10 з цих років повинні бути на зазначених роботах зі шкідливими умовами праці. Для жінок це 20 років загального страхового стажу, з яких вони повинні працювати на роботах зі шкідливими умовами не менше 7 років та 6 місяців.

Також мають право на отримання пільгової пенсії працівники, які працювали повний робочий день на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за списком № 2, після досягнення 55 років. Загальний страховий стаж для чоловіків повинен бути не менше 30 років, з яких 12 років та 6 місяців вони повинні пропрацювати на роботах, які зазначені у списку № 2. Для жінок загальний страховий стаж становить 25 років, а працювати на роботах за списком № 2 вони повинні не менше 10 років.

Також отримати пільгову пенсію зможуть чоловіки, які працюють трактористами та машиністами, що зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції. Такий чоловік повинен досягти 55 років, а його загальний страховий стаж повинен бути не менше 25 років. Особа повинна пропрацювати трактористом не менше 15 років.

Отримати пільгову пенсію зможуть жінки-доярки в колгоспах при досягненні ними 55 років з загальним стажем не менше 20 років, причому вони повинні виконувати встановлені норми обслуговування.

Також пільгові пенсії призначаються робітницям текстильного виробництва, які працювали на верстатах та машинах відповідно до постанови № 583 Кабінету міністрів. Особа повинна досягти 55 років та пропрацювати на зазначеній роботі не менше 20 років.

Пільгову пенсію зможуть отримати водії міського пасажирського транспорту, які керували автобусами, тролейбусами та трамваями або великоваговими автомобілями, які зайняті у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв. Вік такої особи повинен бути 55 років, а страховий стаж – 30 років для чоловіків, з яких він пропрацював не менше 12 років і 6 місяців на зазначеній роботі. Для жінок цей загальний страховий стаж повинен бути не менше 25 років, а на зазначеній роботі вона повинна пропрацювати не менше 10 років.

Також отримати пільгову пенсію зможуть жінки, які працювали в сільськогосподарському виробництві та виховали більше п’яти дітей, незалежно від віку та трудового стажу.

Пунктом 3 частини першої статті 115 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачено право на призначення дострокової пенсії за віком матері особи з інвалідністю з дитинства, яка виховала її до шестирічного віку. Умовами призначення такої пенсії є досягнення жінкою 50-річного віку та наявність у неї страхового стажу не менше 15 років.

Які документи потрібні для оформлення пільгової пенсії

Особа повинна подати заяву до Пенсійного фонду та довідку з ідентифікаційним кодом.

Перелік документів:

Паспорт громадянина України та документи, що підтверджують страховий стаж.

Довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд.

Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Документи, які засвідчують особливий статус (за наявності).

Довідка, видана відповідно до пункту 20 порядку № 637 (у випадках, якщо в трудовій книжці немає відомостей про надання права на пенсію на пільгових умовах).

Документи про народження та виховання дитини до 14-річного віку (для жінок, які працювали в сільськогосподарському виробництві та виховали більше п’яти дітей).

Наказ про результати атестації робочих місць відповідно до постанови Кабінету міністрів № 442.

Джерело: ПФУ

