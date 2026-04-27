Останнім часом ми не так часто стикаємося з масовими відключеннями світла, але непередбачувані ситуації можуть трапитися будь-коли. Технічні несправності, погодні умови чи інші фактори можуть раптово залишити нас без життєво необхідного ресурсу.

Факти ICTV дізнавались, куди звертатися киянам, якщо немає світла, та у яких випадках варто дзвонити.

Куди дзвонити, якщо немає світла у Києві

Кияни можуть звернутися до комунально-бюджетної установи за номером 15-51.

За номером телефону 15-51 оператори КБУ Контактний центр міста Києва приймають скарги та пропозиції від мешканців Києва. Сама організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 та входить до Єдиної системи опрацювання звернень до органів влади.

Фахівці Контактного центру оперативно в режимі онлайн надсилають звернення громадян до відповідних структурних підрозділів адміністрації Києва, щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь від виконавців.

Звернутися можна:

за номером 15-51 (зі стаціонарного чи мобільного);

у мобільному застосунку 15-51;

за номером (044) 205-73-37 (з міжміського).

У випадку відсутності електрики також можна зателефонувати на гарячу лінію ДТЕК.

ДТЕК Київські електромережі виконує функції оператора системи розподілу електричної енергії в Києві. ДТЕК відповідає за:

якість і надійність електропостачання;

управління системою розподілу електроенергії всім абонентам регіону;

обслуговування та ремонт ліній електропередач, підстанцій та інших енергооб’єктів;

приєднання до електромереж нових споживачів.

Тому, у випадку тривалого відключення електрики, кияни можуть зʼясувати причину та поскаржитись за номерами:

Для мобільних телефонів:

+38 (067) 495 70 40

+38 (099) 495 70 40

+38 (093) 495 70 40

Дзвінки згідно з тарифами мобільних операторів: 0 800 400 740

Також можна звернутися до компанії Yasno. Вона входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію та газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Зателефонувати до Yasno можна за телефонами:

+38 (044) 277 18 18

+38 (066) 277 18 18

+38 (093) 277 18 18

+38 (067) 277 18 18

Також можна звернутися до операторів через месенджери: Viber, Тelegram, Facebook.

У яких випадках варто дзвонити

Сьогодні важко зрозуміти, коли варто дзвонити на гарячі лінії компаній-постачальників, адже вимкнення може бути стабілізаційне та відбуватися за графіком.

Тому споживачам електроенергії радять дзвонити тільки у разі дуже тривалого відключення електроенергії, тобто понад 5-8 год.

Пов'язані теми:

