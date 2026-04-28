Довідка про доходи може знадобитися пенсіонеру під час оформлення субсидії, для отримання пенсійного посвідчення, виїзду за кордон або переведення за кордон пенсійних виплат тощо.

Довідка про доходи пенсіонера: покрокова інструкція

В Україні пенсіонер може отримати довідку про доходи двома способами — онлайн та офлайн.

Як отримати довідку онлайн

У 2026 році зробити це можна онлайн за допомогою порталу Дія.

Для отримання довідки про доходи онлайн необхідно:

На сайті Дія

У меню Послуги обрати Довідка про доходи пенсіонера. Зверніть увагу: якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, послуга буде недоступна.

Перевірити коректність даних у профілі користувача, за необхідності оновити.

Указати період, за який потрібно отримати довідку про доходи, та відправити запит.

Онлайн-довідка про доходи пенсіонера формується й надсилається автоматично протягом кількох хвилин. Послуга — безкоштовна.

Також подати електронну заяву на отримання довідки про доходи пенсіонера можна через Портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно:

На порталі електронних послуг Пенсійного фонду України Запит на підготовку паперових документів .

. Уважно заповнити всі поля та відправити запит на отримання довідки про доходи.

Після опрацювання звернення особа отримає інформацію, в якій буде вказано, коли і де можна отримати готові паперові документи.

Для отримання готової довідки треба особисто прийти до відповідного управління ПФУ. При собі необхідно мати документ, що підтверджує особу.

Як отримати довідку офлайн

Отримати довідку про доходи пенсіонера можна одразу звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України.

При собі необхідно мати такі документи:

заяву, написану в довільній формі, в якій зазначається, за який період необхідна довідка про доходи та з якою метою її використовуватимуть (субсидія, пільги);

паспорт або документ, що посвідчує особу та його копію;

документ та його копія про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

пенсійне посвідчення (за наявності).

Термін надання послуги — одразу у день звернення.

