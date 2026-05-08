В Украине ясно проявляется очередная социальная проблема: психологическое состояние украинцев в результате длительной войны. Эта проблема имеет две стороны:

военные с ПТСР

гражданские разного возраста и пола (и дети в том числе) с целым спектром расстройств разной степени тяжести вследствие пережитых стрессов, тревог и потерь.

Обе названные категории людей часто нуждаются хотя бы в минимальной психологической помощи, а то и в полноценной психотерапии.

Об этом не принято рассказывать широкой общественности, но эта проблема приобретает глобальные масштабы. Где на всех набрать психологов и психотерапевтов, кто заплатит за их труд, вопросов возникает больше, чем ответов.

Сейчас смотрят

Остается один вариант: тем, кому не очень нужен психотерапевт, но есть над чем работать, следует заняться психологическим самообразованием и самопомощью. Это реально и может быть. Что нужно? Качественная психологическая литература на украинском языке.

Где взять современную литературу по психотерапии

Психотерапевтам, работающим с пациентами, тоже требуются современные книги по психотерапии разных направлений для повышения квалификации, освоения новых методик. В частности, методик борьбы с ПТСР, потому что эта проблема очень актуальна для Украины сегодня.

Решает проблему доступности качественной, современной литературы по психотерапии украинское Издательство Ростислава Бурлаки, специализирующееся на издании профессиональных книг по психологии, психотерапии, а также литературы для саморазвития и психологической самопомощи для широкой аудитории читателей.

Современная психотерапия как научная дисциплина динамично развивается в мире, возникают новые школы. Наиболее эффективные методики быстро обретают популярность в разных странах именно благодаря доступности тематической литературы.

Украинские издатели находят лучшие книги авторства мировых авторитетов психологической науки, бестселлеры, которые реально помогли тысячам людей избавиться от определенных психоэмоциональных проблем, переводят и издают их на украинский.

Какие книги по психологии стоит почитать

За последний год в Украине издано много ценных книг по психологии и психотерапии, назовем несколько из них:

Мнения и чувства. Контролируйте свое настроение и свою жизнь , авторы П. Феннинг, М. Маккей, М. Дэвис. Идея, что качество нашей жизни напрямую зависит от способа нашего мышления, обретает в этой книге развитие и практическое применение. Читатель найдет здесь подробную инструкцию, как изменить жизнь к лучшему из-за изменений в собственной голове.

, авторы П. Феннинг, М. Маккей, М. Дэвис. Идея, что качество нашей жизни напрямую зависит от способа нашего мышления, обретает в этой книге развитие и практическое применение. Читатель найдет здесь подробную инструкцию, как изменить жизнь к лучшему из-за изменений в собственной голове. Если хочешь иметь то, чего никогда не было, то сделай то, чего никогда не делал , Н. Пезешкиан. Эта книга основана на методе положительной психотерапии: человек, осознав свой внутренний потенциал, может преодолеть любые трудности и изменить свою жизнь в желаемом русле.

, Н. Пезешкиан. Эта книга основана на методе положительной психотерапии: человек, осознав свой внутренний потенциал, может преодолеть любые трудности и изменить свою жизнь в желаемом русле. Руководство когнитивно-поведенческой терапии депрессии. Пошаговая программа , В. Кнаус. Эта книга предназначена для самопомощи: человек, не имеющий психологического образования, легко сможет, следуя инструкциям, постепенно вытеснить иррациональные мысли, повлекшие депрессию, избавиться от тревоги и гнева, а затем вернуться к нормальной активной жизни.

, В. Кнаус. Эта книга предназначена для самопомощи: человек, не имеющий психологического образования, легко сможет, следуя инструкциям, постепенно вытеснить иррациональные мысли, повлекшие депрессию, избавиться от тревоги и гнева, а затем вернуться к нормальной активной жизни. ПТСР. Рабочая тетрадь. Эффективные методики преодоления симптомов травматического стресса, М. Б. Уильямс, С. Пойюла собрали лучшую подборку методов преодоления посттравматического стрессового расстройства, чрезвычайно актуальна книга для практикующих психотерапевтов, родственников людей с ПТСР и для самих пострадавших для эффективной самопомощи.

Авторы этих книг являются известными в мире авторитетами в области психотерапии, а их книги пережили большое количество переизданий на разных языках, теперь — и на украинском.

Книги – это действенный инструмент для каждого из нас, кому нужна психологическая поддержка, совет и толчок к изменениям к лучшему.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.