Книги по психологии и психотерапии: почему эта литература так важна для украинцев
В Украине ясно проявляется очередная социальная проблема: психологическое состояние украинцев в результате длительной войны. Эта проблема имеет две стороны:
- военные с ПТСР
- гражданские разного возраста и пола (и дети в том числе) с целым спектром расстройств разной степени тяжести вследствие пережитых стрессов, тревог и потерь.
Обе названные категории людей часто нуждаются хотя бы в минимальной психологической помощи, а то и в полноценной психотерапии.
Об этом не принято рассказывать широкой общественности, но эта проблема приобретает глобальные масштабы. Где на всех набрать психологов и психотерапевтов, кто заплатит за их труд, вопросов возникает больше, чем ответов.
Остается один вариант: тем, кому не очень нужен психотерапевт, но есть над чем работать, следует заняться психологическим самообразованием и самопомощью. Это реально и может быть. Что нужно? Качественная психологическая литература на украинском языке.
Где взять современную литературу по психотерапии
Психотерапевтам, работающим с пациентами, тоже требуются современные книги по психотерапии разных направлений для повышения квалификации, освоения новых методик. В частности, методик борьбы с ПТСР, потому что эта проблема очень актуальна для Украины сегодня.
Решает проблему доступности качественной, современной литературы по психотерапии украинское Издательство Ростислава Бурлаки, специализирующееся на издании профессиональных книг по психологии, психотерапии, а также литературы для саморазвития и психологической самопомощи для широкой аудитории читателей.
Современная психотерапия как научная дисциплина динамично развивается в мире, возникают новые школы. Наиболее эффективные методики быстро обретают популярность в разных странах именно благодаря доступности тематической литературы.
Украинские издатели находят лучшие книги авторства мировых авторитетов психологической науки, бестселлеры, которые реально помогли тысячам людей избавиться от определенных психоэмоциональных проблем, переводят и издают их на украинский.
Какие книги по психологии стоит почитать
За последний год в Украине издано много ценных книг по психологии и психотерапии, назовем несколько из них:
- Мнения и чувства. Контролируйте свое настроение и свою жизнь, авторы П. Феннинг, М. Маккей, М. Дэвис. Идея, что качество нашей жизни напрямую зависит от способа нашего мышления, обретает в этой книге развитие и практическое применение. Читатель найдет здесь подробную инструкцию, как изменить жизнь к лучшему из-за изменений в собственной голове.
- Если хочешь иметь то, чего никогда не было, то сделай то, чего никогда не делал, Н. Пезешкиан. Эта книга основана на методе положительной психотерапии: человек, осознав свой внутренний потенциал, может преодолеть любые трудности и изменить свою жизнь в желаемом русле.
- Руководство когнитивно-поведенческой терапии депрессии. Пошаговая программа, В. Кнаус. Эта книга предназначена для самопомощи: человек, не имеющий психологического образования, легко сможет, следуя инструкциям, постепенно вытеснить иррациональные мысли, повлекшие депрессию, избавиться от тревоги и гнева, а затем вернуться к нормальной активной жизни.
- ПТСР. Рабочая тетрадь. Эффективные методики преодоления симптомов травматического стресса, М. Б. Уильямс, С. Пойюла собрали лучшую подборку методов преодоления посттравматического стрессового расстройства, чрезвычайно актуальна книга для практикующих психотерапевтов, родственников людей с ПТСР и для самих пострадавших для эффективной самопомощи.
Авторы этих книг являются известными в мире авторитетами в области психотерапии, а их книги пережили большое количество переизданий на разных языках, теперь — и на украинском.
Книги – это действенный инструмент для каждого из нас, кому нужна психологическая поддержка, совет и толчок к изменениям к лучшему.