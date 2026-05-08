Книги з психології і психотерапії: чому ця література така важлива для українців
В Україні чітко проявляється чергова соціальна проблема: психологічний стан українців внаслідок тривалої війни. Ця проблема має дві сторони:
- військові з ПТСР
- цивільні різного віку і статі (і діти в тому числі) з цілим спектром розладів різного ступеню тяжкості внаслідок пережитих стресів, тривог і втрат.
Обидві названі категорії людей часто потребують бодай мінімальної психологічної допомоги, а то і повноцінної психотерапії.
Про це не прийнято розповідати на широкий загал, але ця проблема набуває глобальних масштабів. Де на всіх набрати психологів і психотерапевтів, хто заплатить за їх працю, — запитань виникає більше, ніж відповідей.
Залишається один варіант: тим, кому не конче потрібен психотерапевт, але є над чим працювати, варто зайнятись психологічною самоосвітою і самодопомогою. Це реально і можливо. Що потрібно? Якісна психологічна література, українською мовою.
Де взяти сучасну літературу з психотерапії
Психотерапевтам, що працюють з пацієнтами, теж потрібні сучасні книги з психотерапії різних напрямків для підвищення кваліфікації, освоєння нових методик. Зокрема, методик боротьби з ПТСР, бо ця проблема надзвичайно актуальна для України сьогодні.
Вирішує проблему доступності якісної, сучасної літератури з психотерапії українське Видавництво Ростислава Бурлаки, що саме спеціалізується на виданні фахових книг по психології, психотерапії, а також літератури для саморозвитку і психологічної самодопомоги для широкої аудиторії читачів.
Сучасна психотерапія як наукова дисципліна динамічно розвивається в світі, виникають нові школи. Найбільш ефективні методики швидко здобувають популярність в різних країнах саме завдяки доступності тематичної літератури.
Українські видавці знаходять кращі книги авторства світових авторитетів психологічної науки, бестселери, що реально допомогли тисячам людей позбутись певних психоемоційних проблем, перекладають і видають їх українською.
Які книги з психології варто почитати
За останній рік в Україні видано багато цінних книг з психології і психотерапії, назвемо кілька з них:
- Думки і почуття. Контролюйте свій настрій і своє життя, автори П. Феннінг, М. Маккей, М. Девіс. Ідея, що якість нашого життя напряму залежить від способу нашого мислення, знаходить в цій книзі розвиток і практичне застосування. Читач знайде тут детальну інструкцію, як змінити життя на краще через зміни у власній голові.
- Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав, то зроби те, чого ніколи не робив, Н. Пезешкіан. Ця книга заснована на методі позитивної психотерапії: людина, усвідомивши власний внутрішній потенціал, може подолати будь-які труднощі і змінити своє життя в бажаному руслі.
- Посібник із когнітивно-поведінкової терапії депресії. Покрокова програма, В. Кнаус. Ця книга призначена для самодопомоги: людина, що не має психологічної освіти, легко зможе, слідуючи інструкціям, поступово витіснити ірраціональні думки, що спричинили депресію, позбутись тривоги і гніву, а відтак повернутись до нормального активного життя.
- ПТСР. Робочий зошит. Ефективні методики подолання симптомів травматичного стресу, М. Б. Вільямс, С. Пойюла зібрали кращу добірку методів подолання посттравматичного стресового розладу, надзвичайно актуальна книжка для практикуючих психотерапевтів, родичів людей з ПТСР і для самих потерпілих — для ефективної самодопомоги.
Автори цих книг є відомими в світі авторитетами в області психотерапії, а їхні книги пережили велику кількість перевидань різними мовами, тепер — і українською.
Книги — це дієвий інструмент для кожного з нас, кому потрібна психологічна підтримка, порада і поштовх до змін на краще.