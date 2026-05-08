В Україні чітко проявляється чергова соціальна проблема: психологічний стан українців внаслідок тривалої війни. Ця проблема має дві сторони:

військові з ПТСР

цивільні різного віку і статі (і діти в тому числі) з цілим спектром розладів різного ступеню тяжкості внаслідок пережитих стресів, тривог і втрат.

Обидві названі категорії людей часто потребують бодай мінімальної психологічної допомоги, а то і повноцінної психотерапії.

Про це не прийнято розповідати на широкий загал, але ця проблема набуває глобальних масштабів. Де на всіх набрати психологів і психотерапевтів, хто заплатить за їх працю, — запитань виникає більше, ніж відповідей.

Залишається один варіант: тим, кому не конче потрібен психотерапевт, але є над чим працювати, варто зайнятись психологічною самоосвітою і самодопомогою. Це реально і можливо. Що потрібно? Якісна психологічна література, українською мовою.

Де взяти сучасну літературу з психотерапії

Психотерапевтам, що працюють з пацієнтами, теж потрібні сучасні книги з психотерапії різних напрямків для підвищення кваліфікації, освоєння нових методик. Зокрема, методик боротьби з ПТСР, бо ця проблема надзвичайно актуальна для України сьогодні.

Вирішує проблему доступності якісної, сучасної літератури з психотерапії українське Видавництво Ростислава Бурлаки, що саме спеціалізується на виданні фахових книг по психології, психотерапії, а також літератури для саморозвитку і психологічної самодопомоги для широкої аудиторії читачів.

Сучасна психотерапія як наукова дисципліна динамічно розвивається в світі, виникають нові школи. Найбільш ефективні методики швидко здобувають популярність в різних країнах саме завдяки доступності тематичної літератури.

Українські видавці знаходять кращі книги авторства світових авторитетів психологічної науки, бестселери, що реально допомогли тисячам людей позбутись певних психоемоційних проблем, перекладають і видають їх українською.

Які книги з психології варто почитати

За останній рік в Україні видано багато цінних книг з психології і психотерапії, назвемо кілька з них:

Думки і почуття. Контролюйте свій настрій і своє життя , автори П. Феннінг, М. Маккей, М. Девіс. Ідея, що якість нашого життя напряму залежить від способу нашого мислення, знаходить в цій книзі розвиток і практичне застосування. Читач знайде тут детальну інструкцію, як змінити життя на краще через зміни у власній голові.

, Н. Пезешкіан. Ця книга заснована на методі позитивної психотерапії: людина, усвідомивши власний внутрішній потенціал, може подолати будь-які труднощі і змінити своє життя в бажаному руслі.

, В. Кнаус. Ця книга призначена для самодопомоги: людина, що не має психологічної освіти, легко зможе, слідуючи інструкціям, поступово витіснити ірраціональні думки, що спричинили депресію, позбутись тривоги і гніву, а відтак повернутись до нормального активного життя.

ПТСР. Робочий зошит. Ефективні методики подолання симптомів травматичного стресу, М. Б. Вільямс, С. Пойюла зібрали кращу добірку методів подолання посттравматичного стресового розладу, надзвичайно актуальна книжка для практикуючих психотерапевтів, родичів людей з ПТСР і для самих потерпілих — для ефективної самодопомоги.

Автори цих книг є відомими в світі авторитетами в області психотерапії, а їхні книги пережили велику кількість перевидань різними мовами, тепер — і українською.

Книги — це дієвий інструмент для кожного з нас, кому потрібна психологічна підтримка, порада і поштовх до змін на краще.

