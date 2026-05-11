Мемориализация российско-украинской войны становится частью повседневной жизни украинцев.

В городах появляются новые ритуалы чествования, мемориальные пространства и подходы к военным захоронениям.

Все это помогает сохранить память о защитниках и гражданских, которые погибли из-за войны.

Минута молчания и общественные инициативы

Каждое утро в 09:00 в Украине объявляется общенациональная минута молчания. В Киеве, на Подоле, активисты общественной организации Вшануй в это время выходят на дорогу и на мгновение перекрывают движение транспорта.

Цель акции — напомнить, что минута молчания не должна быть формальностью. Это общая практика памяти, которую каждый может проживать по-своему.

К созданию ОО Вшануй присоединилась парамедик Ирина Цыбух. Она исследовала культуру памяти и много говорила о важности чествования погибших.

В мае 2024 года Ирина погибла в Харьковской области. Ее инициативу продолжили друзья — такие акции проходят по всей стране уже второй год.

— Мы, собственно, стремимся, чтобы каждый для себя нашел ответ, для чего ему эта минута молчания — это очень такая универсальная вещь, которую можно адаптировать по-разному, о разном в этот момент думать. Но главное, чтобы она имела эту объединяющую ритуальную практику, которая на самом деле нам, как стране, очень нужна, — отмечает глава отдела коммуникаций ОО Вшануй Маргарита Васильева.

По словам Васильевой, именно общество подтолкнуло к тому, чтобы такие действия были согласованы с полицией, государством и местной властью. Сегодня оповещение о минуте молчания можно услышать во многих районах Киева.

Память в повседневном пространстве

Отдельный пример личной мемориализации — кофейня Кара в Киеве. Ее открыла Дарина Карачун, жена погибшего оператора БПЛА Олега Карачуна. Пространство назвали по его позывному.

Олег Карачун принимал участие в боях в Покровске, где летал на Мавиках и, по словам жены, брал на себя первый удар. В кофейне его историю рассказывают через фотографии и цитаты.

— Вторая основная цель — это чтобы люди приходили, видели фотографии, видели цитаты и ценили жизнь, потому что таких как Олег очень много, благодаря кому мы можем жить, — говорит Дарина Карачун.

Львов: церемония прощания и мемориальный комплекс

Во Львове память о погибших стала частью городской жизни. Каждый день в 11:30 в центре города прощаются с героями под звуки трубы.

— Если мы говорим о политике памяти во Львове, это для нас является едва ли не центральной линией реагирования города на эту совместную ответственность общин, — говорит управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

Во Львове переименовали ряд улиц, назвали отдельные институции именами Героев, а также посвятили им инфраструктурные проекты. Среди таких примеров — фонтан Да Винчи.

С начала полномасштабной войны погибших воинов хоронят на Лычаковском кладбище. Позже местом захоронений стало Марсово поле, а сейчас — Поле почетных захоронений. Также в городе создают большой мемориальный комплекс на Лычакове.

— Это также музей, который будет рассказывать о российско-украинской войне, героях, которые запомнились нам больше всего, символике наших Вооруженных Сил и о том, какие именно львовяне, в каких Силах обороны, — объясняет Евгений Бойко.

Один из приоритетов города — сделать узнаваемыми захоронения военных, которые есть не только на основных мемориальных полях, но и на других кладбищах. Для семей погибших такие инициативы являются знаком, что память об их близких не исчезнет.

Пантеон Героев в Тернополе

Над собственным мемориальным пространством работают и в Тернополе. Речь идет о Пантеоне Героев — комплексе, который должен рассказывать истории защитников.

Авторы проекта опирались на мировой опыт — от Арлингтона до европейских мемориальных кладбищ — и одновременно учли украинские традиции. В пространстве предусмотрены места захоронения, входная группа, часовня, благоустройство и флагштоки с флагами бригад, в которых служили погибшие.

Автор концепции Пантеона Героев Дарця Веретюк объясняет: одинаковые памятники не обезличивают воинов, а подчеркивают их принадлежность к войску.

— Часто слышим вопрос: вот памятники одинаковые, не обезличивает ли это воинов? Совсем нет, потому что у нас есть слово однострой. Однострой имеет смысл, когда мы говорим о войске, это очень важно, — объясняет Дарця Веретюк.

По ее словам, военная некрополистика охватывает не только отдельные военные мемориальные кладбища или сектора на гражданских кладбищах, но и могилы военных среди семейных захоронений.

В таких случаях важно внедрять унифицированные подходы к обозначению захоронений, чтобы не потерять память о каждом погибшем воине.

Память нельзя откладывать

В Сухопутных войсках подчеркивают: память о погибших должна формироваться уже сейчас — в ежедневных действиях, городских пространствах и общих ритуалах.

— Вы знаете, мы забыли и утратили сакральность этой фразы, что украинские военные — это те люди, которые творят историю. Все, что с нами происходит, это по сути исторический факт, — отмечает начальник 1 центра информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск ВСУ Тарас Ткаченко.

По его словам, чествование погибших нельзя откладывать на будущее. Речь идет об ответственности перед теми, кто отдал жизнь за свободу Украины, и о необходимости помнить о них каждый день.

Фото: Львовский городской совет

