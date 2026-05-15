Після чергових масованих атак Росії по українських містах і регіонах тисячі людей знову залишилися з пошкодженими квартирами та будинками. Під ударами опинилися Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші області.

Як і хто відновлює будинки після ракетних ударів: куди звертатися

Після масованих атак та серйозних руйнувань житлових будинків у постраждалих районах зазвичай одразу починають працювати гуманітарні штаби, які організовує місцева влада. Найчастіше їх розгортають неподалік місць ударів — у школах, дитячих садках, інших комунальних приміщеннях або ж у тимчасових наметах ДСНС.

Такі штаби починають роботу ще під час ліквідації наслідків обстрілів, коли рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали.

Тут постраждалі можуть отримати базову допомогу, зокрема гарячі напої, продукти, засоби гігієни, теплі речі, а також психологічну чи медичну підтримку. Крім того, у штабах людям пояснюють, як правильно оформити заяви, які документи необхідні для фіксації пошкоджень і що робити далі для отримання компенсації.

Зазвичай гуманітарні пункти працюють доти, доки тривають аварійно-рятувальні роботи, відновлення комунікацій або вирішується питання тимчасового відселення мешканців пошкоджених будинків.

Чим допомагають після удару

У гуманітарних штабах нерідко видають матеріали для тимчасового ремонту осель — поліетиленову плівку, брезент, фанеру, OSB-плити чи інші конструкції, якими можна закрити вибиті вікна або пошкоджені отвори.

До допомоги часто долучаються й волонтерські організації. Вони можуть допомогти з прибиранням уламків, якщо рятувальники вже дозволили повернутися до квартири чи будинку, а також із тимчасовим ремонтом пошкоджених ділянок.

Місцеві адміністрації, комунальні служби, керуючі компанії та ОСББ також залучаються до ліквідації наслідків обстрілів — допомагають прибирати територію, укріплювати пошкоджені конструкції та встановлювати тимчасові захисні елементи до проведення повноцінного ремонту.

Після того як людина оговталася від шоку, варто якомога швидше зафіксувати всі наслідки руйнувань. Для цього необхідно зробити фото та відео пошкоджень із різних ракурсів і з максимальною деталізацією.

Бажано окремо зазнімкувати всі елементи, які потребують ремонту чи заміни. Після прибирання скла та великих уламків варто повторно зробити фото — це допоможе точніше оцінити масштаби пошкодження конструкцій.

Паралельно необхідно подати заяву до поліції. Правоохоронці повинні провести огляд місця події та оформити відповідний акт.

Надалі цей документ може знадобитися для звернення до страхової компанії, якщо житло було застраховане, а також для оформлення державної компенсації або отримання житлового сертифіката в межах програми єВідновлення.

Процедура відновлення будинків після ракетних атак: хто може отримати компенсацію

У Міністерстві розвитку громад та територій нагадали, що власники пошкодженого або повністю знищеного майна можуть отримати державну компенсацію в межах програми єВідновлення.

Подати заявку можна дистанційно через Дію, а також особисто — через ЦНАП або нотаріуса.

Програма єВідновлення передбачає допомогу українцям, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, ракетних ударів або атак дронів.

Йдеться як про частково пошкоджені будинки й квартири, які підлягають ремонту, так і про повністю зруйноване житло. Основною умовою є підтверджене право власності на нерухомість.

Що потрібно зробити після пошкодження житла

Перед тим, як почнеться процедура відновлення житла після обстрілів, у міністерстві радять насамперед перевірити, чи внесене житло до Державного реєстру речових прав. Він почав працювати з 2013 року, тож якщо житло придбали раніше, треба внести його до реєстру. Якщо інформація відсутня або потребує оновлення, дані необхідно привести у відповідність перед поданням заявки.

Після цього власник має подати інформаційне повідомлення про пошкодження майна. Це можна зробити через застосунок або портал Дія, а також у Центрі надання адміністративних послуг.

Наступний етап — відкриття спеціального банківського рахунку, на який надходитимуть кошти для ремонту.

Після оформлення рахунку подається заява на компенсацію через сервіс єВідновлення. Звернення також приймають ЦНАПи та нотаріуси.

Як ухвалюють рішення про виплати

Після подання документів заявка потрапляє до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Далі її розглядає спеціальна комісія, яка працює при місцевих органах влади або військових адміністраціях.

Наразі по Україні функціонує близько тисячі таких комісій.

Під час розгляду заяви фахівці:

перевіряють документи;

проводять обстеження житла;

фіксують пошкодження, зокрема за допомогою фото;

складають акт обстеження;

визначають обсяг необхідних ремонтних робіт або суму компенсації у разі повного знищення житла.

Після цього комісія ухвалює рішення про надання компенсації або відмову. У середньому на розгляд заяви відводиться до 30 днів, однак у деяких випадках можуть додатково запросити документи.

Що робити, якщо житло постраждало повторно

У разі повторного обстрілу власник житла має подати нову заявку.

Для цього необхідно:

відкрити у Дії попередній Звіт про ремонт;

зазначити факт повторного пошкодження;

повторно подати інформаційне повідомлення та заяву на компенсацію.

Як отримати допомогу за повністю знищене житло

Якщо будинок або квартира зруйновані повністю, процедура також починається з подання повідомлення через Дію.

Після цього потрібно перевірити актуальність даних про право власності у державному реєстрі та, за потреби, оновити інформацію.

Далі власник подає заяву на компенсацію через Дію, ЦНАП або нотаріуса та очікує рішення комісії.

Громадяни можуть відстежувати інформацію щодо своїх заяв через Дію. У застосунку доступний витяг із реєстру, а також чек-лист ремонтних робіт, який формується після обстеження пошкодженого житла.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголошують, що програма єВідновлення продовжує діяти для українців, чиє житло постраждало внаслідок російських атак.

