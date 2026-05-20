Внутрішні переселенці та люди, яких звільнили з російського полону, зможуть отримати ваучери на навчання. Це документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання в закладах освіти.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати ваучер на навчання для ВПО у 2026 році та що для цього треба.

Ваучери на підвищення кваліфікації

За даними Державної служби зайнятості, на початку 2026 року програмою ваучерів на освіту скористалися понад тисяча українців. Більшість із них — 724 людини — обрали перепідготовку або підвищення кваліфікації за державний кошт. Таким чином, саме ці напрями становили майже три чверті всіх виданих ваучерів.

У службі зазначають, що програма залишається однією з найпопулярніших серед тих, хто хоче здобути нову професію чи покращити свої навички. Максимальний розмір фінансування у 2026 році перевищує 33 тис. грн. Якщо навчання коштує дорожче, різницю людина може оплатити самостійно. Загалом від старту ініціативи українцям вже видали близько 100 тис. ваучерів.

Найбільший інтерес до програми у січні зафіксували в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також активно оформлювали ваучери жителі Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

Серед найпопулярніших напрямів навчання цього року — медицина, медсестринство та керування автотранспортом. Для порівняння, у 2023 році українці частіше обирали психологію, кулінарію та медсестринство.

У службі зайнятості пояснюють, що зміна популярних спеціальностей пов’язана насамперед із попитом серед людей старше 45 років та внутрішньо переміщених осіб. Саме ці категорії складають 87% отримувачів ваучерів. Водночас учасники бойових дій переважно обирають навчання за спеціальностями водія, тракториста-машиніста та працівника фермерського господарства.

Люди з інвалідністю найчастіше проходять підготовку у сфері медсестринства або здобувають навички роботи з аграрною технікою. Крім того, жінки залишаються основними учасницями програми — наразі вони становлять майже три чверті всіх отримувачів ваучерів.

Ваучери на навчання для ВПО: хто може отримати

Відповідно до державної програми підтримки зайнятості, ваучер на оплату навчання можуть отримати такі категорії громадян:

Особи від 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років, до досягнення встановленого законом пенсійного віку.

Звільнені зі служби в органах внутрішніх справ, органах цивільного захисту, Бюро економічної безпеки, органах Державної кримінально-виконавчої служби.

Звільнені через скорочення штату або за станом здоров’я особи, до досягнення пенсійного віку, які пропрацювали щонайменше 10 років.

Внутрішньо переміщені особи працездатного віку, які не можуть знайти підхожу роботу.

Особи, яких було позбавлено особистої свободи, через збройну агресію проти України (після звільнення).

Особи з інвалідністю, які не можуть знайти підхожу роботу.

Особи, які дістали під час воєнного стану поранення, контузію або каліцтво через проведення бойових дій, незалежно, чи встановлено їм інвалідність.

Умови отримання ваучера на навчання

Усі особи, які хочуть отримати ваучери на навчання для ВПО, повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути на обліку у службі зайнятості як безробітні.

Вартість ваучера не може перевищувати 33 280 грн. Він може покривати певну частину вартості навчання. Якщо вартість навчання перевищує суму ваучера, різницю оплачує сам громадянин.

Перелік професій, за якими можна отримати ваучер, регулярно оновлюється. Точну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Щоб дізнатися, які професії доступні у вашій області з використанням ваучера, потрібно на сайті Державної служби зайнятості обрати область.

Після цього необхідно натиснути Отримати ваучер.

Після цього на сайті служби зайнятості потрібно натиснути Перелік закладів освіти.

Ці заклади навчають охочих за ваучерами. Натисніть на Перелік цих закладів освіти та отримайте повний список професій.

Ваучери на навчання: як отримати

Можна звернутися безпосередньо до найближчого центру зайнятості й отримати детальну консультацію від фахівця щодо всіх аспектів отримання ваучера на навчання.

Інструкція, як отримати ваучери на навчання онлайн:

Необхідно натиснути Ваучер на навчання , Подати заявку , заповнити електронну форму на офіційному вебсайті Державної служби зайнятості.

, , заповнити електронну форму на офіційному Після заповнення всієї необхідної інформації, заявка автоматично надсилається до відповідного центру зайнятості за місцем проживання.

Найближчим часом кандидат отримає повідомлення від кар’єрного радника центру зайнятості. У цьому повідомленні буде детально розписано наступні кроки, які необхідно виконати для отримання ваучера на навчання. Зв’язатися можуть як за вказаною електронною адресою, так і за номером телефону.

