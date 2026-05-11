В Украине система поддержки внутренне перемещенных лиц остается одним из ключевых элементов государственной социальной политики. ВПЛ — это граждане, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания из-за боевых действий или других чрезвычайных обстоятельств.

В большинстве случаев такие люди оказываются без жилья, стабильного дохода и возможности самостоятельно обеспечить базовые потребности, поэтому государство ввело механизм ежемесячной помощи на проживание.

Как проверить, продлили ли выплаты ВПЛ, читайте в нашем материале.

Продлили ли выплаты ВПЛ и какие нововведения ввели

Последние изменения в порядке назначения помощи ВПЛ были утверждены постановлением № 390. Этим документом предусмотрено обновление подходов к выплатам. В частности, увеличена максимальная продолжительность получения помощи с четырех до пяти шестимесячных периодов.

Также уточнены условия поддержки для семей с детьми. Теперь выплаты могут осуществляться независимо от уровня дохода при условии соответствия критериям имущественного положения и фактического проживания. Отдельно обновлены правила назначения помощи для пенсионеров и домохозяйств, в составе которых есть только нетрудоспособные лица.

В ПФУ сообщили, что важным изменением стало расширение возможностей дистанционного оформления помощи ВПЛ. На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис, позволяющий подать заявление на назначение или продление выплат онлайн для ВПЛ.

При необходимости к заявлению прилагаются отсканированные копии документов. Они должны быть цветными, четкими, содержать полные реквизиты документов, быть сохранены в формате JPG или PDF и иметь размер до 1 МБ.

Порядок подачи заявления на выплаты для ВПЛ:

После авторизации на портале Пенсионного фонда пользователь переходит в личный кабинет, где в разделе Коммуникации выбирает соответствующую форму заявления о помощи для ВПЛ.

Далее заполняется электронная анкета, в которой указываются персональные данные заявителя, основания для получения статуса внутренне перемещенного лица, информация о составе семьи, месте предыдущего и фактического проживания, а также банковские реквизиты для зачисления средств.

При необходимости добавляются члены домохозяйства и подтверждающие документы. После заполнения данных заявление подписывается электронной подписью и отправляется в Пенсионный фонд Украины.

Как проверить, продлены ли выплаты ВПЛ в 2026 году

Прежде чем проверить статус выплаты ВПЛ, необходимо убедиться в наличии необходимых данных. Для использования сервиса ПФУ необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и доступ к интернету.

После подачи заявления граждане могут отслеживать его рассмотрение в разделе Мои обращения на портале Пенсионного фонда. Именно там отображается статус обработки документов и решение о назначении помощи.

Как проверить, продлены ли выплаты ВПЛ:

Информация о начислении средств доступна в личном кабинете в разделе Мои выплаты.

Там можно проверить, действует ли пособие, за какой период произведены начисления и имеются ли основания для продления выплат.

Кроме того, статус внутренне перемещенного лица и отдельные социальные данные могут отображаться в государственном приложении Дія.

Как проверить, будут ли продлены выплаты ВПЛ без КЭП

Если лицо не использует квалифицированную электронную подпись, не регистрировалось на сайте ПФУ, то проверить информацию о начислении или продлении выплат для ВПЛ можно в альтернативном порядке.

В частности, для получения разъяснений относительно статуса помощи внутренне перемещенным лицам можно обратиться на горячую линию ПФУ, где предоставляют консультации по вопросам назначения, продления или прекращения социальных выплат.

Телефоны:

0 800 400 870

0 800 406 360

Предусмотрена возможность личного обращения в территориальные органы Пенсионного фонда по месту фактического пребывания. В таком случае заявитель может получить информацию о:

действии статуса ВПЛ;

факте назначения или продления выплат;

причинах отсутствия начислений или их прекращения.

Система поддержки ВПЛ в Украине переходит в цифровой формат, что позволяет подавать заявления, обновлять данные и контролировать выплаты дистанционно. Основным инструментом в этом процессе остается веб-портал ПФУ, где граждане могут не только оформить помощь, но и проверить ее статус и фактическое начисление.

