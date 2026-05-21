Українці мають право на отримання певної соціальної допомоги. Вона може бути різною і залежить від потреб та становища кожного громадянина України.

Наприклад, в Україні можна отримати виплати для ВПО, пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим сімʼям, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю тощо.

Щоб отримати соціальну допомогу, необхідно звертатися до відповідних органів соціального захисту населення, Центру надання адміністративних послуг чи у Пенсійний фонд України.

Субсидії

Нарахування субсидії можна перевірити на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Після цього у меню зліва оберіть рубрику Мої повідомлення.

Пенсійні виплати

Пенсійний фонд України на своєму Порталі електронних послуг дозволяє користувачам перевірити свій страховий стаж, розмір пенсії, її вид, дату нарахування тощо.

Завдяки цьому можна швидко дізнатися, який розмір пенсії буде вам виплачуватися.

Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через Портал електронних послуг від ПФУ.

Як перевірити соціальні виплати для ВПО

Перевірити, чи нараховано вам виплати для внутрішньо переміщених осіб, можна самостійно через онлайн-банк, у якому ви оформлювали картку.

Перед перевіркою статусу виплат для ВПО потрібно переконатися, що у вас є необхідні дані для входу в систему ПФУ. Для користування онлайн-сервісами Пенсійного фонду знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) та доступ до інтернету.

Після подання заяви відстежувати її розгляд можна через розділ Мої звернення на порталі Пенсійного фонду. Саме там відображається інформація про опрацювання документів і рішення щодо призначення допомоги.

Інформацію про нарахування коштів можна знайти в особистому кабінеті у вкладці Мої виплати. У цьому розділі відображається, чи активна допомога, за який період були нарахування та чи продовжено виплати.

Крім того, окремі дані про статус ВПО та соціальні виплати можуть відображатися і в застосунку Дія.

Як перевірити виплати без електронного підпису

Якщо людина не має КЕП або не користується порталом Пенсійного фонду, отримати інформацію можна іншим способом.

Для цього можна звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду, де надають консультації щодо призначення, продовження чи припинення виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Телефони гарячої лінії:

0 800 400 870

0 800 406 360

Також громадяни можуть особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання. Там можна уточнити:

чи залишається чинним статус ВПО;

чи були призначені або продовжені виплати;

з яких причин кошти могли не нарахувати або припинити виплачувати.

Наразі система підтримки внутрішньо переміщених осіб поступово переходить у цифровий формат. Це дозволяє дистанційно подавати заяви, оновлювати інформацію та контролювати соціальні виплати через онлайн-сервіси Пенсійного фонду.

Як дізнатися свої соціальні виплати по безробіттю

Перевірити, чи нарахована вам ця соціальна допомога, можна за телефоном Державної служби зайнятості (1518, 0 800 600 288).

Фахівці гарячої лінії уточнюють у вас таку інформацію:

Центр зайнятості реєстрації. Прізвище, ім'я, по батькові. Дата народження. Номер облікової картки платника податку (за можливості). Допомога по безробіттю нараховується центрами зайнятості та виплачується через банк. Інші види допомоги Отримати інформацію про нарахування будь-якої соціальної допомоги можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних державних адміністрацій, виконавчих органах міських та районних рад. Проте єдиного реєстру чи бази, де можна перевірити це онлайн, немає. Тому вам необхідно особисто звертатися у той орган, куди ви подавали заяву на отримання тієї чи іншої соціальної допомоги. Або ви можете зателефонувати на гарячу лінію тих установ, куди подавали заявку на отримання соціальної допомоги.

