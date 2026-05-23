За українським законодавством, право на відстрочку від мобілізації навіть у період воєнного стану мають чоловіки, які самостійно виховують дітей.

Факти ICTV розпитали юристів, як це виглядає на практиці.

Відповідно до ст. 23 закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, на відстрочку мають право жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Зараз дивляться

Хто має право на відстрочку від мобілізації

За законом, право на відстрочку мають жінки та чоловіки, які виховують дитину або ж дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків: помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Також право на відстрочку є, коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька дитини в Книзі реєстрації народжень внесли на підставі ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу України (якщо батьківство не встановлене).

Тобто право на відстрочку втрачається, якщо другий з батьків не бере участь у вихованні дитини з підстав, не описаних у нормі закону.

Мобілізація батьків-одинаків

Член Асоціації правників України, практикуючий юрист у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко у коментарі Фактам ICTV розповів, якщо дружина захоче надати своєму чоловіку право на відстрочку, створивши ілюзію, що він самостійно виховує дитину, то в такому випадку позбавлення батьківських прав здійснюється виключно на підставі рішення суду з відповідним висновком органів опіки та піклування.

За яких умов можуть мобілізувати батька-одинака

Якщо у чоловіка є право на відстрочку і воно належним чином оформлене, то мобілізувати його можуть виключно за добровільною згодою, наголосив Антон Ревенко.

Якщо батьку-одинаку прийшла повістка

За словами юриста, якщо у батька-одинака не оформлена відстрочка і йому вручили повістку, тоді чоловіку необхідно з’явитись до ЦНАП із відповідним пакетом документів, який підтверджує його права на відстрочку відповідно до постанови уряду №560 і оформити відстрочку.

Чи потрібно йти до ТЦК та як оформити відстрочку у Резерв+

Як розповіла на порталі Юристи.ua юристка Галина Токмач, з 1 листопада 2025 року процедура подання заяви на оформлення нової відстрочки суттєво спростилася. За її словами, тепер громадяни можуть подати заяву онлайн через застосунок Резерв+ або звернутися офлайн до найближчого ЦНАПу.

Юристка пояснює, що центри надання адміністративних послуг у цій процедурі не ухвалюють рішень щодо відстрочки — їхня функція полягає лише в прийомі та передачі документів до територіального центру комплектування. Саме ТЦК і СП надалі розглядає матеріали та приймає остаточне рішення.

Також вона зазначає, що в багатьох випадках звернення до адвоката не є обов’язковим, оскільки алгоритм подання став більш стандартизованим і доступним для самостійного оформлення через державні сервіси.

Щодо підстав для відстрочки, зокрема для опікунів, вона вказує, що право може надаватися відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Перелік необхідних документів залежить від конкретної ситуації, але зазвичай включає:

рішення суду або органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування;

документи, що підтверджують статус дітей без батьківського піклування (свідоцтва про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав тощо);

свідоцтва про народження дітей;

паспорт, РНОКПП та військово-облікові документи (паперові або електронний варіант у Резерв+).

Окремо вона додає, що додатковою підставою для відстрочки може бути п. 3 цієї ж статті — як особи, на утриманні якої перебувають троє і більше неповнолітніх дітей.

У такому випадку може знадобитися підтвердження сімейного статусу, зокрема шлюб з матір’ю дитини або рішення суду про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.