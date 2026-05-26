Через повномасштабну війну українці все частіше вивчають та цікавляться зброєю та військовою термінологією. Важливо також орієнтуватися в тому, скільки осіб входить у роту, батальйон, бригаду тощо. Скільки осіб у бригаді ЗСУ – дізнаєтесь у матеріалі.

Що таке бригада в ЗСУ

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що спершу потрібно знати, які є військові з’єднання та у що вони об’єднуються. Наприклад, відділення об’єднуються у взвод, взводи об’єднуються в роти, а ті – в батальйони. Своєю чергою батальйони об’єднуються в бригаду.

Бригадою називають тактичне військове з’єднання в усіх видах збройних сил і родах військ.

Наприклад, якщо говорити про сухопутні війська, то вони складаються з кількох батальйонів і підрозділів військ спеціального призначення. Тоді бригада є збільшеним або посиленим полком. Понад дві бригади становлять дивізію. Командує бригадою найчастіше бригадний генерал (або ще генерал-майор).

Скільки людей у бригаді: чисельність

Для цього потрібно знати, що відрізняють бригади мотострілецькі, моторизовані, мотопіхотні, танкові, повітряно-десантні, аеромобільні, артилерійські, інженерні, зв’язку тощо.

Середня чисельність бригади – від 1 000 до 8 000 осіб.

Військово-морський флот (бригада) об’єднує в собі тактичне з’єднання кораблів одного класу. Бригада буває окремою або входить до складу дивізії, корпусу, армії.

Перехід на корпусну систему ЗСУ

Наразі триває впровадження корпусної системи управління в армії. Армійські корпуси створюються для виконання бойових завдань у межах окремих операційних напрямків. Зазвичай до складу корпусу входять кілька бойових дивізій або бригад, а також підрозділи забезпечення.

Щоб сформувати корпусну або дивізійну систему, необхідна достатня кількість офіцерів із відповідним оперативним досвідом — ведення бойових дій, управління військами тощо. Проблема надмірної централізації управління залишається актуальною.

Реформа армії: що хочуть змінити у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок масштабної реформи української армії, яка має стартувати вже у червні. За його словами, у квітні військове командування та уряд погодили основні напрямки майбутніх змін, а протягом травня мають остаточно узгодити всі деталі реформи.

Глава держави зазначив, що перші результати змін очікують уже на початку літа. Насамперед реформа стосуватиметься грошового забезпечення військових, нових підходів до контрактної служби та комплектування підрозділів.

Одним із ключових рішень стане перегляд системи виплат для військовослужбовців. Зеленський наголосив, що рівень зарплати планують прив’язати до реальних умов служби, бойового досвіду та ефективності військового. За новою системою ті, хто виконує завдання на передовій, повинні отримувати значно більші виплати, ніж військові на тилових посадах.

Також президент повідомив, що мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень. Для бійців на фронті виплати обіцяють збільшити в рази. Окремо планують суттєво підвищити фінансове забезпечення бойових сержантів, офіцерів та командирів.

Особливу увагу в реформі хочуть приділити піхотинцям. За словами президента, військові, які безпосередньо утримують лінію фронту, мають відчувати підтримку держави не лише на словах. Для них планують запровадити спеціальні контракти з виплатами від 250 до 400 тисяч гривень — залежно від складності та обсягу бойових завдань.

Ще один напрямок реформи — зміна системи комплектування армії та управління особовим складом. Зеленський доручив посилити контрактну складову у Силах оборони, щоб військові мали чітко визначені терміни служби. Крім того, влада планує вже цього року поступово почати звільнення зі служби тих військовослужбовців, які були мобілізовані раніше. Це має відбуватися за визначеними часовими критеріями.

Президент також повідомив, що військове керівництво та Міністерство оборони повинні обговорити деталі реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції перед остаточним запуском змін.

