У Львові відбувся ЧекаFest 2.0 — благодійний музично-освітній фестиваль, присвячений памʼяті Героїні України, бойової медикині та громадської діячки Ірини “Чеки” Цибух.

Фестиваль провели напередодні дня народження Ірини — 1 червня їй могло б виповнитися 28 років.

Цьогоріч подія зібрала майже 4 тис. відвідувачів і відвідувачок на території Музею народної архітектури і побуту у Львові, відомого як Шевченківський гай.

Зараз дивляться

ЧекаFest 2.0 — як минув фестиваль

ЧекаFest 2.0 — це фестиваль про памʼять як дію. Про те, як українці й українки можуть перетворювати втрату на підтримку, спільність, сенси та конкретну допомогу Силам оборони України.

— Для нас дуже важливо, щоб пам’ять про Іру продовжувала жити. Адже все своє свідоме життя вона присвятила тому, щоб продовжувати пам’ять про інших, рятувати поранених і впливати на зміни в країні. Ми вдячні всім, хто вже другий рік поспіль долучається до фестивалю, адже це можливість усім нам спільно продовжити зусилля Іри у збереженні пам’яті про всіх, хто віддав життя за країну, — каже Юрій Цибух, брат Ірини.

Програма фестивалю складалася з кількох просторів, кожен із яких був повʼязаний з ідеями, цінностями та сенсами Ірини Цибух.

На музичній сцені виступили ДахаБраха, Пиріг і Батіг, ЩукаРиба та Шепіт. Окремою частиною програми стала ватра памʼяті та виконання подругою та ідейною засновницею фестивалю Мариною Круть пісень із заповіту Ірини Цибух.

Ідентичність як фокус-тема ЧекаFest 2.0

Освітня частина ЧекаFest 2.0 була побудована навколо фокус-теми Пошук та формування ідентичности. Відкрили освітню сцену рідні та друзі Ірини Цибух, які розповіли про її шлях, життя, цінності та справу, яку вона продовжує через людей і спільноти.

У межах програми Дарка Гірна говорила з громадським діячем та правозахисником Йосифом Зісельсом про його досвід дисидентства, особистого становлення ідентичності та багаторічне дослідження феномену колективної ідентичности.

— Ідентичність — це те, що нас обʼєднує… Це зброя, а єдність — це похідна від ідентичності, — зазначив Йосиф Зісельс.

Співзасновниця організації Вшануй Катерина Даценко та ветеран і співзасновник ГО Принцип Масі Найєм міркували про те, як памʼять впливає на людину й суспільство, а також як формується досвід воїна і цивільної людини під час війни.

Володимир Бєглов поспілкувався з Іриною Старовойт про культуру не як декоративний елемент суспільного життя, а як його фундамент.

Важливою частиною фестивалю також стали Простори памʼяті від ГО Вшануй та платформи памʼяті Меморіал — простори, присвячені полеглим захисникам і захисницям України.

Ярмарок українських майстрів, брендів і ветеранських бізнесів

Окремою частиною фестивалю став ярмарок українських брендів, майстрів і ветеранських бізнесів. На ньому понад 28 майстрів та майстринь представили кераміку, прикраси, аксесуари, вироби з дерева, текстиль, шкіру, вишивку, декор, книжки та інші речі ручної роботи.

Частина учасників добре знайома тим, хто любить майстрів із Косова й традиційні ремесла, тож для відвідувачів фестивалю це була нагода відчути атмосферу живого українського ярмарку просто у Шевченківському гаю.

Також організатори представили ветеранські бізнеси та ініціативи, щоб підтримати підприємців і підприємиць із ветеранської спільноти та познайомити гостей з їхніми продуктами наживо.

Серед учасників були як відомі бренди, так і невеликі майстерні та особисті ініціативи, зокрема Оля Юзвюк, мама загиблого військового Кості Юзвюка, яка створює вироби й передає виручені кошти на підтримку Сил оборони в памʼять про сина, видавництво Мрієлов, ҐWear — український бренд, заснований Юрієм Руфом, The Sun of Ukraine — молодий бренд традиційних прикрас ручної роботи від Христини Паращєвіної та інші. Усі учасники ярмарку передали 20% від прибутку на фестивальний збір.

Збір на НРК для 503 окремого батальйону морської піхоти

Фестиваль є благодійним. Прибуток від продажу квитків, а також донати від відвідувачів та бізнесів спрямують на закупівлю двох наземних роботизованих комплексів для 503 окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротацій.

Ціль збору — 1 800 000 грн. Збір відбувається спільно з фондом Повернись живим.

— Ми від громади Львова також долучаємося до цього збору та придбаємо один такий комплекс. Дякую всім, хто творить цей фестиваль і підтримує збір, — заявив під час фестивалю міський голова Львова Андрій Садовий.

Наразі організатори підбивають підсумки, тож незабаром оголосять результати на офіційній сторінці в Instagram.

Діяльність Ірини “Чеки” Цибух

Ірина Цибух працювала з темами політики пам’яті, меморіалізації тих, хто віддав життя за Україну, реформи медіа та медіаграмотності.

З 2022 року вона була бойовою медикинею добровольчого медичного батальйону Госпітальєри і рятувала життя на лінії фронту.

29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку. У лютому 2025 року її посмертно удостоїли звання Героїня України. ЧекаFest продовжує справу Ірини — через памʼять, дію, спільноту і підтримку тих, хто сьогодні боронить Україну.

Фестиваль створений родиною та друзями Ірини Цибух у 2025 році. Торік ЧекаFest зібрав близько 3 тис. відвідувачів і відвідувачок.

Фото: Ольга Герасим, Дарина Пустовіт

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.