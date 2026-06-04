Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського поповнилися рідкісними європейськими стародруками XVII–XVIII століть.

Йдеться про історичні праці мандрівника Джозефа Маршалла, філософа Вольтера та дипломата П’єра Шевальє, які містять детальні описи та згадки про Україну.

Раритети були знайдені та придбані за кордоном у приватних колекціонерів, після чого їх експонували на інтерактивній виставці Ukraine WOW, де книги побачили понад 250 тис. відвідувачів.

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Тепер стародруки офіційно передали на постійне зберігання до головної книгозбірні країни.

Як Вольтер писав про Мазепу та Україну

Одним із найцінніших надходжень стало двотомне видання 1731 року Histoire de Charles XII roi de Suède (Історія Карла XII, короля Швеції) авторства Вольтера.

У книзі описані події Великої Північної війни, союз гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем Карлом XII та Полтавська битва. Хоча сам Вольтер ніколи не відвідував Україну, він використовував численні джерела та спілкувався з людьми, які були безпосередньо пов’язані з тогочасними подіями.

Зокрема, філософ підтримував контакти з Григором Орликом — сином гетьмана Пилипа Орлика, а також листувався з очевидцями війни та людьми з оточення Карла XII.

У книзі Вольтер не вживає назву Росія, натомість послідовно називає її Московія, відокремлюючи від України.

— Україна завжди мала натхнення бути вільною, — писав він у першому томі видання.

Окремий розділ присвячений постаті Мазепи. Вольтер називав Мазепу “хоробрим винахідливим чоловіком” і писав про його намір стати незалежним та створити могутнє королівство з України.

Опис козацької держави у П’єра Шевальє

Ще одним надходженням стала праця французького офіцера та дипломата П’єра Шевальє A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars 1663 року.

За десять років Шевальє зібрав спостереження про побут, віру, устрій і боротьбу козаків часів Богдана Хмельницького. Його книга стала одним із головних європейських джерел про козацьку державу.

Автор описував побут, військову справу, релігію та суспільний устрій козаків, а також перелічував найбільші українські міста того часу — Київ, Чернігів, Переяслав, Чигирин, Черкаси, Вінницю, Умань та інші.

— Мешканці України, які сьогодні всі називаються козаками і які з гордістю носять це ім’я, мають гарну постать, бадьорі, міцні, спритні до всякої роботи, щедрі і мало дбають про нагромадження майна, дуже волелюбні і нездатні терпіти ярма, — зазначав він в одному з уривків.

Шевальє також наголошував на військовій майстерності козаків та їхніх морських походах.

Україна у спогадах Джозефа Маршалла

До бібліотеки також передали чотиритомне видання англійського мандрівника Джозефа Маршалла Travels through … Russia, the Ukraine and Poland 1772 року.

У 1770 році він подорожував через Стародуб, Чернігів, Київ та Очаків, залишивши детальні нотатки про українські землі.

Маршалл описував Україну як добре розвинену та заможну країну, а Київ називав одним із найвизначніших міст, які бачив під час своїх подорожей.

— Україну застав я як країну неймовірно родючу й дуже добре загосподарену, неподібну до уяви, яку я створив собі про Україну на основі прочитаних книжок, — писав він в одному з уривків.

А в іншому порівнював українські землі з Англією:

— Я ще не бачив такої країни, яка б так дуже була схожа на найкращі провінції Англії, як це я зауважив в Україні, — йдеться в тексті.

Ознайомитися з надходженнями можна у читальному залі відділу стародруків та рідкісних видань бібліотеки Вернадського. Також видання планують оцифрувати та зробити доступними на сайті книгозбірні.

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