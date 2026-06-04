У період воєнних дій багато українців опинилися в ситуації, коли їм необхідна підтримка міжнародних гуманітарних організацій. Однією з таких є Норвезька рада у справах біженців (NRC).

Дізнаймося, чи можна у 2026 році податися на допомогу та як перевірити статус заявки NRC, — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Кому надає допомогу Норвезька рада у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) продовжує опрацьовувати заявки на грошову допомогу, які були подані раніше. Водночас новий етап реєстрації наразі не відкритий, тому подати нову заявку на виплату зараз неможливо.

Зараз дивляться

В організації повідомляють, що основна увага зосереджена на розгляді вже отриманих звернень. Заявки, які залишаються на перевірці, поступово опрацьовуються фахівцями.

Також у NRC запевняють, що громадяни, чиї заявки ще перебувають на розгляді, мають отримати належні виплати після завершення процедури перевірки. За інформацією організації, перерахування коштів для таких заявників планується протягом травня-червня.

NRC: як перевірити статус заявки на отримання допомоги

Щоб дізнатися, на якому етапі перебуває звернення, заявникам радять користуватися спеціальним сервісом самоперевірки. Через нього можна отримати актуальну інформацію про стан розгляду заявки та дату останнього оновлення даних.

Для перевірки необхідно вказати ідентифікаційний код, який використовувався під час подання заявки на допомогу, а також номер телефону, зазначений у реєстраційній формі. Після цього система відобразить поточний статус звернення.

У NRC звертають увагу, що важливі зміни щодо заявки надсилаються заявникам через SMS-повідомлення або WhatsApp. Якщо в системі відбуваються суттєві оновлення, людина отримує сповіщення з рекомендацією повторно перевірити статус свого звернення.

В організації також наголошують на необхідності зберігати дані, які використовувалися під час реєстрації. Саме вони потрібні для доступу до сервісу самоперевірки. Якщо така інформація буде втрачена, переглянути статус заявки буде неможливо.

Окремо заявників попереджають, що через значну кількість звернень система іноді може працювати із затримками. У таких випадках рекомендується повторити перевірку пізніше.

Усі офіційні повідомлення щодо програми грошової допомоги надходять виключно через визначені канали зв’язку. Тому заявникам рекомендують стежити за повідомленнями та регулярно перевіряти статус своїх заявок через сервіс самоперевірки.

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