В Україні питання щодо штрафів за керування авто у нетверезому стані водіями регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також законом України Про дорожній рух та Правилами дорожнього руху України.

Факти ICTV дізнавалися, скільки проміле алкоголю дозволено в Україні.

Яка доза проміле не вважається порушенням

Згідно з частиною 1 статті 130 КУпАП, керування транспортним засобом у нетверезому стані в Україні заборонено та суворо карається законом. Це одне з найсерйозніших порушень правил дорожнього руху, яке створює небезпеку як для самого водія, так і для інших учасників дорожнього руху.

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Ступінь алкогольного сп’яніння водія визначається відповідно до Інструкції про порядок виявлення у водіїв ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Скільки проміле дозволено в Україні:

Концентрація алкоголю в крові до 0,2 проміле вважається допустимою, тобто не є порушенням.

Усе, що перевищує цей поріг, — уже є ознакою сп’яніння. Виявлення концентрації 0,2 проміле і більше свідчить про алкогольне сп’яніння, що тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність (залежно від ситуації та наслідків).

Навіть мінімальна доза алкоголю може вплинути на швидкість реакції, концентрацію та здатність до ухвалення рішень.

З яким ступенем сп’яніння можна сідати за кермо

За кермо потрібно сідати у тверезому стані. Перевірка водія на стан алкогольного сп’яніння відбувається відповідно до затвердженої Інструкції. Вона регламентує, як саме поліцейський має діяти у разі виявлення ознак сп’яніння:

Огляд проводиться поліцейським, який має спеціальне звання, за допомогою технічних засобів, дозволених до використання Міністерством охорони здоров’я та Держспоживстандартом.

Такі прилади мають сертифікат відповідності і свідоцтво про повірку, що підтверджує їхню точність.

Огляд здійснюється відповідно до інструкції з експлуатації приладу, а результати обов’язково фіксуються в електронному чи паперовому вигляді — якщо прилад має такі функції.

Перед початком тесту поліцейський зобов’язаний пояснити порядок проведення огляду та, за вимогою водія, показати документи, що підтверджують справність і сертифікацію приладу.

Перевірка проводиться на місці зупинки у присутності двох незацікавлених свідків, якими не можуть бути інші поліцейські або особи, чия неупередженість викликає сумнів.

Водій вважається в стані алкогольного сп’яніння, якщо показник алкотестера перевищує 0,2 проміле.

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