Сколько дней длилась Первая мировая война и почему ее сравнивают с войной России против Украины
Продолжительность полномасштабной войны России против Украины уже фактически равна продолжительности Первой мировой войны.
Если говорить о масштабе потерь в мировой истории, то Первая мировая война остается одним из самых трагических примеров. Общее число погибших тогда оценивается примерно в 15–22 млн человек.
Еще около 21 млн военнослужащих получили ранения. Именно такие цифры делают этот конфликт одним из самых кровавых и масштабных в новейшей истории человечества.
Сколько длилась Первая мировая война, читайте в нашем материале.
Когда началась Первая мировая война и что стало толчком
В начале ХХ века великие государства уже жили в условиях постоянного соперничества. Европейские империи конкурировали за рынки, колонии и влияние в мире. В этой напряженной ситуации любой инцидент мог стать точкой взрыва, и таким стал выстрел в Сараево 28 июня 1914 года, когда был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанда.
После этого события начали разворачиваться очень быстро. Страны объявляли мобилизацию, заключенные союзы втягивали в войну новых участников, и уже через несколько недель конфликт охватил значительную часть Европы.
Первая мировая война: годы начала и окончания
Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября 1918 года подписанием перемирия.
Первоначально противостояние сложилось между двумя блоками – Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антантой (Франция, Великобритания, Российская империя). Но очень быстро состав участников изменился, ведь Италия перешла на сторону Антанты, к войне присоединились Османская империя, Болгария, Румыния и Соединенные Штаты.
Всего в войну были вовлечены десятки государств и около 1,5 млрд человек. Это сделало конфликт беспрецедентным по масштабу того времени.
Украинские земли как один из главных театров войны
Для Украины эта война стала не только фоновым событием, но и реальностью на ее территории. Уже с первых месяцев боевых действий фронт проходил через Галичину, Буковину и Волынь, а также частично затрагивал центральные регионы.
Украинские земли рассматривались империями как стратегическое пространство. Австро-Венгрия стремилась закрепиться на западе Украины, Российская империя — распространить свой контроль на все украинские территории, включая Галичину и Буковину. Германия, в свою очередь, видела эти земли частью более широкой геополитической системы влияния на восток.
Сколько дней продолжалась Первая мировая война
Среда, 10 июня 2026 года, – это уже 1 568-й день полномасштабного вторжения России в Украину.
Первая мировая война продолжалась примерно 4 года, 3 месяца и 14 дней, или 1 568 дней. Именно столько времени понадобилось, чтобы локальный конфликт в Европе перерос в глобальную войну, затронувшую большинство континентов и изменившую мировой порядок.
Последствия этого периода оказались намного длиннее самой войны, ведь она разрушила старую систему империй и стала началом нового политического мира ХХ века.