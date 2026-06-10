Продолжительность полномасштабной войны России против Украины уже фактически равна продолжительности Первой мировой войны.

Если говорить о масштабе потерь в мировой истории, то Первая мировая война остается одним из самых трагических примеров. Общее число погибших тогда оценивается примерно в 15–22 млн человек.

Еще около 21 млн военнослужащих получили ранения. Именно такие цифры делают этот конфликт одним из самых кровавых и масштабных в новейшей истории человечества.

Сейчас смотрят

Сколько длилась Первая мировая война, читайте в нашем материале.

Когда началась Первая мировая война и что стало толчком

В начале ХХ века великие государства уже жили в условиях постоянного соперничества. Европейские империи конкурировали за рынки, колонии и влияние в мире. В этой напряженной ситуации любой инцидент мог стать точкой взрыва, и таким стал выстрел в Сараево 28 июня 1914 года, когда был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанда.

После этого события начали разворачиваться очень быстро. Страны объявляли мобилизацию, заключенные союзы втягивали в войну новых участников, и уже через несколько недель конфликт охватил значительную часть Европы.

Первая мировая война: годы начала и окончания

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября 1918 года подписанием перемирия.

Первоначально противостояние сложилось между двумя блоками – Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антантой (Франция, Великобритания, Российская империя). Но очень быстро состав участников изменился, ведь Италия перешла на сторону Антанты, к войне присоединились Османская империя, Болгария, Румыния и Соединенные Штаты.

Всего в войну были вовлечены десятки государств и около 1,5 млрд человек. Это сделало конфликт беспрецедентным по масштабу того времени.

Украинские земли как один из главных театров войны

Для Украины эта война стала не только фоновым событием, но и реальностью на ее территории. Уже с первых месяцев боевых действий фронт проходил через Галичину, Буковину и Волынь, а также частично затрагивал центральные регионы.

Украинские земли рассматривались империями как стратегическое пространство. Австро-Венгрия стремилась закрепиться на западе Украины, Российская империя — распространить свой контроль на все украинские территории, включая Галичину и Буковину. Германия, в свою очередь, видела эти земли частью более широкой геополитической системы влияния на восток.

Сколько дней продолжалась Первая мировая война

Среда, 10 июня 2026 года, – это уже 1 568-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Первая мировая война продолжалась примерно 4 года, 3 месяца и 14 дней, или 1 568 дней. Именно столько времени понадобилось, чтобы локальный конфликт в Европе перерос в глобальную войну, затронувшую большинство континентов и изменившую мировой порядок.

Последствия этого периода оказались намного длиннее самой войны, ведь она разрушила старую систему империй и стала началом нового политического мира ХХ века.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.