Ночью против 10 июня россияне совершили атаку дронами на Восток и Юг Украины. Среди наиболее пораженных регионов – Харьков, Одесса, Сумы и Запорожье, где пострадали и повреждены гражданская инфраструктура.

В то же время, США и Иран после очередных обещаний президента Дональда Трампа завершить войну в течение нескольких недель обменялись ракетными ударами.

Больше о главных событиях ночи и утра 10 июня читайте в материале.

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Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове утром 10 июня прогремели во время массированной атаки российских БПЛА. По данным ОВА, по городу нанесено по меньшей мере 26 ударов дронами, основной удар пришелся на Холодногорский район, где вспыхнули пожары.

Позже взрывы фиксировались также в Киевском и Шевченковском районах. По состоянию на утро известно о по меньшей мере пятерых пострадавших. Среди них женщины в возрасте 81, 68, 42 и 35 лет, у всех диагностирована острая реакция на стресс.

Атака на Одессу

Атака на Одессу 10 июня повлекла повреждение двух многоэтажных жилых домов в Приморском районе города. В одном из них полностью выгорела квартира на 5 этаже, пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС.

В результате удара пострадала 46-летняя женщина, ее госпитализировали. Также пострадали двое детей 2016 и 2017 годов рождения – у них зафиксирована острая реакция на стресс.

В другом доме повреждено имущество жителей на 11 этаже, выбит остекление и поврежден фасад. На месте работают спасатели, коммунальные службы и городские власти, продолжается фиксация последствий атаки.

Удар по Сумам

Удар дронов РФ по Сумам вызвал разрушение в жилом секторе города, известно о двух раненых.

В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения и хозяйственного сооружения.

Из-за угрозы повторного удара спасатели временно приостанавливали работу.

Обстрел Запорожья

В Запорожье обстрел РФ повредил полдесятка частных домов, в одном из них произошел пожар.

Известно о пострадавшей 59-летней женщине, которая получила ранения и получает помощь от медиков.

В поврежденных домах взрывной волной выбиты окна и разрушены кровли.

Специалисты продолжают обследовать территорию и помогать жителям. Уже начали работы по закрытию выбитых окон листами OSB.

Главные новости за ночь 10 июня: подборка актуальных событий

Обострение между США и Ираном

США во вторник вечером нанесли серию ударов по Ирану в ответ на сбивание иранскими силами американского вертолета AH-64 Apache.

По данным CENTCOM, удары были нанесены по иранской системе ПВО, пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива с применением высокоточного оружия из самолетов ВВС и ВМС США. Операцию назвали пропорциональным ответом.

В ответ иранские военные заявили об атаках на американские базы в регионе, в том числе в Иордании и Кувейте. Также сообщается об ударах по объектам в городах Джаск, Сирик и Кешм, где была повреждена инфраструктура.

По данным американских чиновников, Иран выпустил минимум четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников в рамках ответа.

Атака на завод Прогресс в Чебоксарах

Атаку на завод ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах 10 июня подтверждают фото и видео местных жителей, на которых виден густой дым над городом. По данным OSINT-аналитиков, административное здание предприятия, вероятно, испытало существенные разрушения.

Об инциденте также сообщил губернатор Чувашской республики РФ Олег Николаев, заявивший о ракетных обстрелах.

По данным ГУР МО Украины, ВНИИР-Прогресс производит антенны Комета для российских дронов, защищающих их от украинских средств РЭБ, а также спутниковые ГНСС-приемники и навигационные системы, используемые в ракетах Искандер-М и Калибр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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