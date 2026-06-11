Полномасштабное вторжение России в Украину уже вошло в число самых длинных войн современной истории. По состоянию на 10 июня 2026 года его продолжительность достигла 1 568 дней — ровно столько длилась Первая мировая война.

Сравнение заставляет упомянуть и другой глобальный конфликт ХХ века – Вторую мировую войну. Сколько длилась Вторая мировая война, какие страны были вовлечены в боевые действия и каковы человеческие потери, читайте в нашем материале.

Когда началась Вторая мировая война

Вторая мировая война стала самым масштабным военным конфликтом в истории человечества. Она охватила значительную часть планеты, втянула десятки государств и унесла жизни десятков миллионов человек.

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Непосредственным поводом к началу войны стало нападение Германии на Польшу. На рассвете 1 сентября 1939 года немецкие войска пересекли польскую границу, начав масштабное наступление.

Однако предпосылки конфликта формировались задолго до этого. Одним из ключевых событий стало подписание 23 августа 1939 года советско-германского пакта о ненападении, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Документ предполагал не только формальный отказ от войны между двумя государствами, но и распределение сфер влияния в Восточной Европе.

Уже 17 сентября 1939 года Советский Союз ввел войска на территорию Польши с востока. В результате польское государство оказалось между двумя агрессорами.

Сколько длилась Вторая мировая война

Общепринятой датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия начала вторжение в Польшу.

Завершился конфликт 2 сентября 1945 года после подписания Японской империей акта о безоговорочной капитуляции.

Вторая мировая война: сколько дней продолжалась

Вторая мировая война продолжалась шесть лет и один день или 2 194 дня.

За это время боевые действия развернулись на территории десятков государств в Европе, Азии, Африке и Тихоокеанском регионе, а их последствия ощутили практически все континенты.

Сколько стран участвовало во Второй мировой войне

По разным оценкам, в конфликт были вовлечены более 60 государств. Чаще историки называют цифру 61 страна.

На территории около 40 государств непосредственно происходили боевые действия. В войне так или иначе участвовали страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Океании.

Всего в военные формирования было мобилизовано около 110 млн человек. Это делает Вторую мировую войну величайшим военным конфликтом по количеству участников.

Точное количество жертв установить невозможно до сих пор. Различные исследования называют разные цифры, однако большинство историков сходятся на том, что война унесла около 60 млн жизней.

Особенностью второй мировой войны стало то, что огромную часть потерь составляли гражданские. Массовые бомбардировки городов, Холокост, депортации, голод и репрессии привели к гибели миллионов людей, не принимавших непосредственного участия в боевых действиях.

Непосредственно на фронтах погибли около 27 млн. военнослужащих.

Вторая мировая война: годы и как завершилась

После капитуляции Германии боевые действия продолжались в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японское руководство отказывалось сложить оружие даже несмотря на значительные потери.

Переломным моментом стали атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, а также вступление Советского Союза в войну против Японии в августе 1945 года.

2 сентября 1945 года представители Японской империи на борту американского линкора Миссури подписали акт о безоговорочной капитуляции. Эта дата считается официальным завершением Второй мировой войны.

Вторая мировая война кардинально изменила политическую карту мира. После ее завершения возникла Организация Объединенных Наций, началось формирование новой системы международной безопасности и началась эпоха холодной войны.

В то же время многие территориальные споры, берущие начало именно в событиях 1939–1945 годов, остаются предметом дискуссий и в XXI веке.

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