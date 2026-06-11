Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже увійшло до числа найдовших воєн сучасної історії. Станом на 10 червня 2026 року його тривалість сягнула 1 568 днів — рівно стільки тривала Перша світова війна.

Порівняння змушує згадати й інший глобальний конфлікт ХХ століття — Другу світову війну. Скільки тривала Друга світова війна, які країни були втягнуті у бойові дії та якими стали людські втрати, читайте в нашому матеріалі.

Коли почалась Друга світова війна

Друга світова війна стала наймасштабнішим військовим конфліктом в історії людства. Вона охопила значну частину планети, втягнула десятки держав і забрала життя десятків мільйонів людей.

Зараз дивляться

Безпосереднім приводом до початку війни став напад Німеччини на Польщу. На світанку 1 вересня 1939 року німецькі війська перетнули польський кордон, розпочавши масштабний наступ.

Однак передумови конфлікту формувалися задовго до цього. Однією з ключових подій стало підписання 23 серпня 1939 року радянсько-німецького пакту про ненапад, відомого як пакт Молотова — Ріббентропа. Документ передбачав не лише формальну відмову від війни між двома державами, а й розподіл сфер впливу у Східній Європі.

Вже 17 вересня 1939 року Радянський Союз увів війська на територію Польщі зі сходу. У результаті польська держава опинилася між двома агресорами.

Скільки тривала Друга світова війна

Загальноприйнятою датою початку Другої світової війни вважається 1 вересня 1939 року, коли Німеччина розпочала вторгнення до Польщі.

Завершився конфлікт 2 вересня 1945 року після підписання Японською імперією акту про беззастережну капітуляцію.

Друга світова війна: скільки днів тривала

Друга світова війна тривала шість років і один день або 2 194 дні.

За цей час бойові дії розгорнулися на території десятків держав у Європі, Азії, Африці та Тихоокеанському регіоні, а їхні наслідки відчули практично всі континенти.

Скільки країн брали участь у Другій світовій війні

За різними оцінками, до конфлікту були залучені понад 60 держав. Найчастіше історики називають цифру 61 країна.

На території близько 40 держав безпосередньо відбувалися бойові дії. У війні так чи інакше брали участь країни Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Азії й Океанії.

Загалом у воєнні формування було мобілізовано приблизно 110 млн осіб. Це робить Другу світову війну найбільшим військовим конфліктом за кількістю учасників.

Точну кількість жертв встановити неможливо й досі. Різні дослідження називають різні цифри, однак більшість істориків сходяться на тому, що війна забрала близько 60 млн життів.

Особливістю Другої світової стало те, що величезну частину втрат становили цивільні. Масові бомбардування міст, Голокост, депортації, голод та репресії призвели до загибелі мільйонів людей, які не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Безпосередньо на фронтах загинули близько 27 млн військовослужбовців.

Друга світова війна: роки та як завершилася

Після капітуляції Німеччини бойові дії продовжувалися в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Японське керівництво відмовлялося скласти зброю навіть попри значні втрати.

Переломним моментом стали атомні удари по Хіросімі та Нагасакі, а також вступ Радянського Союзу у війну проти Японії в серпні 1945 року.

2 вересня 1945 року представники Японської імперії на борту американського лінкора Міссурі підписали акт про беззастережну капітуляцію. Саме ця дата вважається офіційним завершенням Другої світової війни.

Друга світова війна кардинально змінила політичну карту світу. Після її завершення виникла Організація Об’єднаних Націй, почалося формування нової системи міжнародної безпеки та розпочалася епоха холодної війни.

Водночас багато територіальних суперечок, які беруть початок саме в подіях 1939–1945 років, залишаються предметом дискусій і в XXI столітті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.