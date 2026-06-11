У Дніпрі розпочався національний тур показів документального фільму Люди кольору свободи.

Стрічка присвячена українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях і попри тиск та репресії продовжують зберігати свою національну ідентичність.

Фільм розповідає історії жителів Криму, Донеччини, Луганщини, Мелітополя та Херсонщини.

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Герої діляться власним досвідом життя в окупації, розповідають про переслідування, боротьбу за право залишатися українцями та збереження зв’язку з Україною.

Історії українців в окупації

Однією з героїнь фільму стала кримськотатарська активістка та колишня цивільна полонена Леніє Умерова.

Вона залишила Крим після анексії півострова у 2014 році, а через вісім років поїхала провідати хворого батька. Тоді її затримали російські окупанти. У неволі дівчина провела майже два роки.

— Жахливе ставлення, психологічне, фізичне знущання. Я безпосередньо перебувала в одиночних камерах. Звинуватили мене у шпигунстві. Це робиться з однієї причини — подавити будь-який супротив на окупованих територіях, для того щоб залякати місцеве населення і для того щоб показати свою умовну владу, — розповіла Леніє Умерова.

Автори проєкту наголошують, що тема тимчасово окупованих територій часто сприймається через призму територій або ресурсів, хоча за нею стоять мільйони українців, які залишаються під контролем окупаційної влади.

Саме тому у стрічці зібрали історії людей, які в різний спосіб відстоювали свою українську ідентичність у Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та в Мелітополі.

Голоси людей з ТОТ

За словами режисерки Людмили Мельник, творці прагнули показати весь шлях окупації українських територій від 2014 року до сьогодні.

— Ми дуже хотіли, щоб у фільмі були присутні голоси людей саме з ТОТ. Тому ми вигадали таку історію — записати голосові повідомлення людей, які зараз живуть на ТОТ, і візуально обіграти це. Потім змінили їхні голоси, щоб точно не наражати їх на небезпеку, і записали всю історію окупації українських земель починаючи з 2014 року і до тепер, і показали увесь цей шлях, — зазначила режисерка.

У стрічці використані свідчення людей, які досі перебувають в окупації. З міркувань безпеки їхні голоси були змінені.

Покази фільму Люди кольору свободи

Автори пояснюють, що назва фільму відображає його головну ідею — боротьбу за свободу як одну з ключових цінностей для українців.

— Свобода — це найвища цінність, за яку ми власне зараз боремося, яку відстоюємо, яку відстоюють хлопці й дівчата на фронті, цінність, без якої українці себе не уявляють. І свобода — це та категорія, якої, на жаль, зараз немає на ТОТ у людей, — сказала сценаристка та продюсерка фільму Анна Слюсаренко.

Після перегляду у Дніпрі відбулася дискусія з глядачами. Учасники обговорили важливість теми окупації та необхідність ширше говорити про життя українців на захоплених територіях, зокрема серед молоді.

Після Дніпра творча команда разом із героями стрічки відвідає ще дев’ять обласних центрів України. Завершиться національний тур показів у Києві.

Фото: кадри з тизера

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