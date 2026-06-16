Водії, які займають паркувальні місця відведені для людей з інвалідністю, можуть бути покарані.

Який штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю у 2026 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може паркуватися на місці для людей з інвалідністю

Водії з інвалідністю або ті водії, які перевозять людей з інвалідністю, мають право на паркування, зупинку або стоянку транспортних засобів на спеціально відведених для цього паркомісцях. Водночас на транспортному засобі обов’язково повинні бути присутні розпізнавальні знаки Водій з інвалідністю або відповідні документи, що підтверджують статус інвалідності у водія чи пасажира.

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Нагадуємо, що на паркомісцях, призначених для осіб з інвалідністю, заборонено:

зупинятися або залишати транспортний засіб на стоянці, якщо на це немає законного права;

перешкоджати доступу до таких місць чи заважати паркуванню автівок, які мають на це право;

використовувати знак Водій з інвалідністю на авто, якщо немає законних підстав для його застосування.

Який штраф за паркування на місці водіїв з інвалідністю

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що в Україні зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1 020 грн до 1 700 грн.

За повторного порушення штрафні санкції можуть бути подвоєні. Про це йдеться у статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Проте 25 червня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонувалося збільшити штрафи та запровадити нові вимоги для паркування на спеціально відведених місцях.

Зокрема документом передбачалося:

збільшити штраф за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 5 100 грн;

встановити обов’язковий розпізнавальний знак Водій з інвалідністю та QR-код на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить;

та QR-код на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить; запровадити відповідальність за паркування без належного знака і QR-коду.

Штраф за інвалідне місце може накладатися у разі створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, під час зупинки чи стоянки керованих ними транспортних засобів. Або за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знаку Водій з інвалідністю.

Верховна Рада законопроєкт не підтримала, а пізніше документ зняли з розгляду.

Ініціатива передбачала збільшення штрафу до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, аж до 5 100 грн. Також пропонували запровадити підтвердження права на такі паркомісця за допомогою спеціального знака та QR-ідентифікатора.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України

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