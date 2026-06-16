Україна розташована в Європі та має довгий державний кордон. Загальна протяжність кордону становить майже 7 тис. км. При цьому сама Україна поки не є членом Європейського Союзу, хоча продовжує євроінтеграційний курс.

Які сусідні країни з Україною входять в ЄС, а які ні, читайте в нашому матеріалі.

З якими країнами межує Україна

Україна межує із сімома державами. Це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь і Росія. Водночас далеко не всі сусіди України входять до Європейського Союзу.

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Сусіди України, які входять до ЄС

Із семи країн, що мають спільний сухопутний кордон з Україною, чотири є членами Європейського Союзу.

Сусідні країни з Україною, які входять в ЄС:

Польща,

Словаччина,

Угорщина,

Румунія.

Деякі сусіди України, які входять до ЄС, вступили в союз одночасно. Польща стала членом ЄС 1 травня 2004 року під час найбільшого розширення Європейського Союзу, коли до об’єднання одночасно приєдналися десять держав.

Того ж дня, 1 травня 2004 року, до Європейського Союзу вступила і Словаччина. Для країни це стало завершенням масштабних реформ та інтеграції до європейських структур.

Також у 2004 році членом ЄС стала Угорщина. Її шлях до вступу тривав близько 14 років від початку євроінтеграційних перетворень.

Ще одним сусідом України в Євросоюзі є Румунія. Вона приєдналася до ЄС 1 січня 2007 року під час наступного етапу розширення союзу.

Саме ці чотири держави формують західний кордон України з Європейським Союзом.

Сусіди України, які не входять до ЄС

Водночас три сусідні держави не є членами Європейського Союзу.

Сусіди України, які не входять в ЄС:

Молдова,

Білорусь,

Росія.

Білорусь не має статусу кандидата на вступ до ЄС та не веде переговорів про приєднання до об’єднання.

Росія також не є членом Європейського Союзу і не має намірів вступати до нього.

Окремою є ситуація з Молдовою. Попри те, що країна поки не входить до ЄС, вона активно рухається шляхом євроінтеграції та прагне стати членом об’єднання.

Чи може Молдова вступити до Європейського Союзу

Влада Молдови неодноразово заявляла, що вступ до Європейського Союзу є одним із головних пріоритетів країни.

Президентка Молдови Мая Санду нещодавно висловила впевненість, що країна буде готова до членства в ЄС до 2030 року. За її словами, для Молдови інтеграція до Європейського Союзу є питанням безпеки та збереження демократичного розвитку.

Водночас на шляху до членства залишається низка перешкод. Одним із викликів є складне питання Придністров’я. Попри це, молдовська влада хоче вирішувати проблему мирним шляхом та продовжувати підготовку до вступу в Євросоюз.

На якому етапі перебуває Україна на шляху до ЄС

Україна також продовжує рух до членства в Європейському Союзі. Важливий крок у цьому процесі відбувся 15 червня 2026 року, коли в Люксембурзі пройшли міжурядові конференції ЄС з Україною та Молдовою. Під час зустрічі сторони відкрили перший переговорний кластер щодо вступу до Євросоюзу.

Якщо раніше основна увага була зосереджена на підготовці документів та виконанні попередніх вимог, то тепер розпочинається безпосередня робота над умовами майбутнього членства.

Втім, відкриття першого кластера не означає швидкий вступ до ЄС. Процедура розширення Європейського Союзу може тривати роками, адже кожна країна-кандидат повинна довести, що її законодавство, державні інституції та економіка відповідають європейським стандартам.

Для цього Україні необхідно пройти переговори за десятками напрямів, до яких входять питання верховенства права, економіки, безпеки, екології, фінансів, сільського господарства та інших сфер. Після відкриття кожного блоку законодавство поступово приводять у відповідність до правил Євросоюзу, а виконання вимог перевіряють європейські інституції.

Лише після завершення всіх переговорів і погодження результатів усіма державами-членами ЄС підготують договір про вступ. Остаточне рішення також мають підтримати країни Євросоюзу та сама держава-кандидат.

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