Ми проаналізували реальні роздрібні продажі хімії для басейну в Україні за останні півтора року – і саме ці дані вивели нас на наведений нижче TOP 8.

Чому саме ці 8 засобів: що показав аналіз продажів aquafamily.ua

Працює правило Парето

Менш ніж 20% позицій асортименту дають понад 60% сезонного виторгу. Серед сотень комбінацій “таблеток і пляшок” існує чітке ядро – кілька засобів, які реально закривають усі типові ситуації українського приватного басейну.

Сезонність – екстремальна

Понад половину всієї річної виручки припадає на червень – липень. Практичний висновок: базові позиції (3-в-1, pH Minus, шок-хлор) розумно закуповувати у квітні – травні, а не в розпал сезону, коли ходові фасування реально закінчуються на складах.

Зараз дивляться

Чотири функціональні категорії формують ядро

Мультифункціональний хлор 3-в-1, pH Minus, шок-хлор і альгіцид у сумі дають понад половину всіх продажів. До них додаються ще дві обов’язкові позиції: тестер (без нього всі витрати – навмання) та коагулянт (для прозорості, коли інші параметри вже в нормі). Це шість позицій з восьми.

Українська специфіка додає ще дві категорії

StopMetal і MineralCleaner – це не «топ продажів» у класичному сенсі, але їхні продажі мають дуже характерний сезонний профіль: StopMetal сягає піка у квітні – травні (перше наповнення зі свердловини), MineralCleaner – у вересні-жовтні (консервація). Без них перше та останнє наповнення сезону перетворюються на стійкі плями, які потім роками не сходять.

Базовий набір: без чого не розпочнеться сезон

Будь-який догляд за водою базується на трьох принципах: контроль показників, дезінфекція та механічне очищення. Якщо ігнорувати хоча б один етап, вода швидко зіпсується – особливо при температурі вище +25–28°C.

1. Тестер крапельний AquaDoctor Basic Cl/Ph. Фундамент. Будь-які маніпуляції без заміру хлору та pH – гроші на вітер.

Фундамент. Будь-які маніпуляції без заміру хлору та pH – гроші на вітер. 2. Засіб для зниження pH AquaDoctor pH Minus. У 90% випадків після наповнення pH зростає. Якщо він вищий за 7.4, дезінфекція втрачає ефективність на 50–80%, а шкіра після купання починає свербіти.

У 90% випадків після наповнення pH зростає. Якщо він вищий за 7.4, дезінфекція втрачає ефективність на 50–80%, а шкіра після купання починає свербіти. 3. Шок-хлор AquaDoctor C-60T. Швидкорозчинні таблетки миттєво знищують бактерії, віруси та органіку. Без шокової обробки запуск басейну взагалі неможливий – вода зі свердловини чи крана не стерильна.

Швидкорозчинні таблетки миттєво знищують бактерії, віруси та органіку. Без шокової обробки запуск басейну взагалі неможливий – вода зі свердловини чи крана не стерильна. 4. Хлор 3-в-1 AquaDoctor MC-T. Після шокової дезінфекції підтримує стабільний рівень хлору. Містить також альгіцид і коагулянт – ідеально для фонової підтримки на 7–14 днів.

Після шокової дезінфекції підтримує стабільний рівень хлору. Містить також альгіцид і коагулянт – ідеально для фонової підтримки на 7–14 днів. 5. Альгіцид AquaDoctor AC або AC Mix. Хлор не завжди справляється зі спорами водоростей. Альгіцид робить стінки неслизькими та запобігає позеленінню води.

Хлор не завжди справляється зі спорами водоростей. Альгіцид робить стінки неслизькими та запобігає позеленінню води. 6. Коагулянт AquaDoctor FL. Склеює мікроскопічні частинки бруду в пластівці, які осідають на дно та легко збираються пилососом. Саме цей препарат відповідає за діамантовий блиск води.

Спеціальні засоби під українські умови

7. AquaDoctor SMe StopMetal. Якщо під час додавання хлору вода стала коричневою або рудою – це реакція з металами. StopMetal зв’язує іони заліза та марганцю, повертаючи прозорість. Незамінний під час першого наповнення зі свердловини.

Якщо під час додавання хлору вода стала коричневою або рудою – це реакція з металами. StopMetal зв’язує іони заліза та марганцю, повертаючи прозорість. Незамінний під час першого наповнення зі свердловини. 8. AquaDoctor MC MineralCleaner. Концентрат для змивання вапняного нальоту зі стінок без пошкодження лайнеру чи плитки. Готує басейн до нового сезону або консервації.

Сезонне зберігання

Якщо ви залишаєте басейн з водою на зиму (часто практикується для бетонних і композитних чаш), знадобиться AquaDoctor WC. Він запобігає розмноженню бактерій та водоростей при низьких температурах та суттєво полегшує весняний запуск.

Фільтрація – обов’язкова умова роботи хімії

Без циркуляції навіть найякісніша хімія працює погано: реагенти осідають в одній зоні, тоді як в іншій починають розмножуватися водорості. Хімія склеює бруд, але фізично вивести залишки з води може лише фільтрувальна установка.

Хімія для басейну працює максимально ефективно лише в комплексі. Дотримання послідовності (замір pH → корекція → дезінфекція → прозорість) разом із регулярною фільтрацією гарантує стабільний результат. Обираючи перевірені препарати лінійки AquaDoctor, ви інвестуєте в безпечний та комфортний відпочинок.

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