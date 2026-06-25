ТОП 8 засобів для догляду за водою в басейні у 2026 році
Ми проаналізували реальні роздрібні продажі хімії для басейну в Україні за останні півтора року – і саме ці дані вивели нас на наведений нижче TOP 8.
Чому саме ці 8 засобів: що показав аналіз продажів aquafamily.ua
Працює правило Парето
Менш ніж 20% позицій асортименту дають понад 60% сезонного виторгу. Серед сотень комбінацій “таблеток і пляшок” існує чітке ядро – кілька засобів, які реально закривають усі типові ситуації українського приватного басейну.
Сезонність – екстремальна
Понад половину всієї річної виручки припадає на червень – липень. Практичний висновок: базові позиції (3-в-1, pH Minus, шок-хлор) розумно закуповувати у квітні – травні, а не в розпал сезону, коли ходові фасування реально закінчуються на складах.
Чотири функціональні категорії формують ядро
Мультифункціональний хлор 3-в-1, pH Minus, шок-хлор і альгіцид у сумі дають понад половину всіх продажів. До них додаються ще дві обов’язкові позиції: тестер (без нього всі витрати – навмання) та коагулянт (для прозорості, коли інші параметри вже в нормі). Це шість позицій з восьми.
Українська специфіка додає ще дві категорії
StopMetal і MineralCleaner – це не «топ продажів» у класичному сенсі, але їхні продажі мають дуже характерний сезонний профіль: StopMetal сягає піка у квітні – травні (перше наповнення зі свердловини), MineralCleaner – у вересні-жовтні (консервація). Без них перше та останнє наповнення сезону перетворюються на стійкі плями, які потім роками не сходять.
Базовий набір: без чого не розпочнеться сезон
Будь-який догляд за водою базується на трьох принципах: контроль показників, дезінфекція та механічне очищення. Якщо ігнорувати хоча б один етап, вода швидко зіпсується – особливо при температурі вище +25–28°C.
- 1. Тестер крапельний AquaDoctor Basic Cl/Ph. Фундамент. Будь-які маніпуляції без заміру хлору та pH – гроші на вітер.
- 2. Засіб для зниження pH AquaDoctor pH Minus. У 90% випадків після наповнення pH зростає. Якщо він вищий за 7.4, дезінфекція втрачає ефективність на 50–80%, а шкіра після купання починає свербіти.
- 3. Шок-хлор AquaDoctor C-60T. Швидкорозчинні таблетки миттєво знищують бактерії, віруси та органіку. Без шокової обробки запуск басейну взагалі неможливий – вода зі свердловини чи крана не стерильна.
- 4. Хлор 3-в-1 AquaDoctor MC-T. Після шокової дезінфекції підтримує стабільний рівень хлору. Містить також альгіцид і коагулянт – ідеально для фонової підтримки на 7–14 днів.
- 5. Альгіцид AquaDoctor AC або AC Mix. Хлор не завжди справляється зі спорами водоростей. Альгіцид робить стінки неслизькими та запобігає позеленінню води.
- 6. Коагулянт AquaDoctor FL. Склеює мікроскопічні частинки бруду в пластівці, які осідають на дно та легко збираються пилососом. Саме цей препарат відповідає за діамантовий блиск води.
Спеціальні засоби під українські умови
- 7. AquaDoctor SMe StopMetal. Якщо під час додавання хлору вода стала коричневою або рудою – це реакція з металами. StopMetal зв’язує іони заліза та марганцю, повертаючи прозорість. Незамінний під час першого наповнення зі свердловини.
- 8. AquaDoctor MC MineralCleaner. Концентрат для змивання вапняного нальоту зі стінок без пошкодження лайнеру чи плитки. Готує басейн до нового сезону або консервації.
Сезонне зберігання
Якщо ви залишаєте басейн з водою на зиму (часто практикується для бетонних і композитних чаш), знадобиться AquaDoctor WC. Він запобігає розмноженню бактерій та водоростей при низьких температурах та суттєво полегшує весняний запуск.
Фільтрація – обов’язкова умова роботи хімії
Без циркуляції навіть найякісніша хімія працює погано: реагенти осідають в одній зоні, тоді як в іншій починають розмножуватися водорості. Хімія склеює бруд, але фізично вивести залишки з води може лише фільтрувальна установка.
Хімія для басейну працює максимально ефективно лише в комплексі. Дотримання послідовності (замір pH → корекція → дезінфекція → прозорість) разом із регулярною фільтрацією гарантує стабільний результат. Обираючи перевірені препарати лінійки AquaDoctor, ви інвестуєте в безпечний та комфортний відпочинок.