Про вимоги до вивезення валюти для українців, розповіли у Державній митній службі.

Яку суму можна перевозити через кордон і як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Яку суму можна перевозити через кордон у 2026 році

Якщо ви письмово не декларуєте в митному органі кошти, то можете без проблем переміщувати готівкову валюту та банківські метали в сумі, що не перевищує в еквіваленті €10 тис.

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Якщо ваша сума дорівнює або перевищує зазначену межу, то декларувати кошти обов’язково.

Для визначення, чи перевищує сума переміщуваної валюти встановлений ліміт, її вартість перераховується в євро. Курс обміну визначається Національним банком України на день перетину кордону.

Якщо немає прямого курсу гривні до потрібної валюти, використовується крос-курс, тобто обчислення через проміжні валюти.

Декларування готівки: що потрібно знати

Декларацію надають митній службі у тому разі, якщо переміщення через кордон відбувається з валютою та банківськими металами в сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент €10 тис. Обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які людина може ввозити на митну територію України, немає.

Необхідно написати в письмовій формі точні дані про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми.

Неповнолітні українці теж мають право привозити валюту з-за кордону або через кордон без декларування в сумі, що не перевищує в еквіваленті €10 тис. Якщо сума становить понад €10 тис. (в еквіваленті), то теж потрібно заповнювати декларацію. Декларацію від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, заповнює її законний представник.

Джерело : Державна митна служба

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