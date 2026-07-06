Украинская компания Contra Drone во время закрытого полевого мероприятия Demo Day представила новые разработки по противодействию российским беспилотникам.

Среди интересных новинок показали скоростной автономный дрон-перехватчик с красноречивым названием Peace Duck со встроенным искусственным интеллектом.

Что известно о дроне-перехватчике Peace Duck, характеристиках этого беспилотника, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Дрон Peace Duck: что известно

О деталях сообщили в РБК-Украина, ссылаясь на презентацию компании, которую показали участникам Demo Day. Во время мероприятия разработчики представили новейшие оборонные решения и показали их работу в полевых условиях.

Одной из новинок стал автономный дрон-перехватщик Peace Duck. Пока что информация о дроне Peace Duck, цена которого также неизвестна, совсем немного.

Но согласно презентации, он оснащен системой искусственного интеллекта, которая позволяет без участия оператора на финальном этапе полета самостоятельно атаковать и уничтожать российские разведывательные беспилотники.

Речь идет прежде всего о дронах типа Орлан и Zala, которые российская армия использует для ведения воздушной разведки, выявления украинских позиций и корректировки артиллерийского огня.

Какие еще разработки показали

Помимо Peace Duck, во время закрытой презентации компания Contra Drone продемонстрировала ряд новых решений:

ударные FPV-дроны серии Yell Duck;

беспилотные крылья Blackwing и Black Goose, предназначенные для работы даже при отсутствии GPS-сигнала;

наземная логистическая платформа Nyvexa, оборудованная средствами радиоэлектронной борьбы.

Финальной частью Demo Day стал практический перехват воздушной цели в режиме реального времени, во время которого показали возможности представленных технологий.

Комплексная система противодействия дронам

По данным презентации, Contra Drone разработала комплексную систему борьбы с беспилотниками, объединяющую более 20 различных оборонных решений. Ее архитектура построена таким образом, чтобы выявлять воздушные угрозы, анализировать их и быстро применять необходимые средства противодействия.

Как отметил коммерческий директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк, сегодня решающую роль на поле боя играет не отдельная технология, а способность объединить разные средства в единую систему, обеспечивающую быстрое реагирование на угрозы и эффективную защиту.

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