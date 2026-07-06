Українська компанія Contra Drone під час закритого польового заходу Demo Day представила нові розробки для протидії російським безпілотникам.

Серед цікавих новинок показали швидкісний автономний дрон-перехоплювач з красномовною назвою Peace Duck із вбудованим штучним інтелектом.

Що відомо про дрон-перехоплювач Peace Duck, характеристики цього безпілотника, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Дрон Peace Duck: що відомо

Про деталі повідомили у РБК-Україна, посилаючись на презентацію компанії, яку показали учасникам Demo Day. Під час заходу розробники презентували новітні оборонні рішення та показали їхню роботу в польових умовах.

Однією з новинок став автономний дрон-перехоплюва Peace Duck. Наразі iнформацiї про дрон Peace Duck, ціна якого також невідома, зовсім небагато.

Але згідно з презентацією, він оснащений системою штучного інтелекту, яка дозволяє без участі оператора на фінальному етапі польоту самостійно атакувати та знищувати російські розвідувальні безпілотники.

Йдеться насамперед про дрони типу Орлан та Zala, які російська армія використовує для ведення повітряної розвідки, виявлення українських позицій і коригування артилерійського вогню.

Які ще розробки показали

Крім Peace Duck, під час закритої презентації компанія Contra Drone продемонструвала ще низку нових рішень:

ударні FPV-дрони серії Yell Duck;

безпілотні крила Blackwing та Black Goose, призначені для роботи навіть за відсутності GPS-сигналу;

наземну логістичну платформу Nyvexa, обладнану засобами радіоелектронної боротьби.

Фінальною частиною Demo Day стало практичне перехоплення повітряної цілі в режимі реального часу, під час якого показали можливості представлених технологій.

Комплексна система протидії дронам

За даними презентації, Contra Drone розробила комплексну систему боротьби з безпілотниками, яка об’єднує понад 20 різних оборонних рішень. Її архітектура побудована таким чином, щоб виявляти повітряні загрози, аналізувати їх і швидко застосовувати необхідні засоби протидії.

Як зазначив комерційний директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк, сьогодні вирішальну роль на полі бою відіграє не окрема технологія, а здатність об’єднати різні засоби в єдину систему, яка забезпечує швидке реагування на загрози та ефективний захист.

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