Очень плохой симптом: Минобороны, Генштаб и ОП осудили нападение на ТЦК во Львове
- Во Львове 8 июля во время мер по уведомлению военнообязанных группа людей повредила и перекинула служебный автомобиль ТЦК.
- Минобороны, Генштаб, Офис президента, Львовский городской совет и военная омбудсменка осудили нападение и призвали к правовой оценке.
- Генштаб заявил о признаках препятствования законной деятельности ВСУ, но в то же время сообщил о служебной проверке действий военнослужащих ТЦК.
В Минобороны, Генштабе и Офисе президента отреагировали на нападение на ТЦК во Львове, которое произошло 8 июля.
Во Львове толпа перекинула авто ТЦК: Минобороны, Генштаб и Буданов отреагировали на нападение
Во Львове вечером 8 июля во время мер по уведомлению военнообязанных произошел конфликт. Группа людей повредила и перекинула служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки.
На инцидент отреагировали в Минобороны, Генштабе ВСУ, Офисе президента, Львовском городском совете и Институте военного омбудсмана.
В Министерстве обороны назвали нападение на военнослужащих недопустимым и подчеркнули, что любое насилие против представителей Сил обороны должно получить правовую оценку.
— Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций — враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям, — заявили в Минобороны.
Там добавили, что мобилизация остается необходимой составляющей защиты Украины, хотя ее методы нуждаются в усовершенствовании.
Начальник Офиса президента Кирилл Буданов также осудил нападение и призвал задуматься о последствиях таких действий.
— Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая так же будет бить и срывать одежду, но уже с вас, — заявил он.
Генеральный штаб ВСУ отметил, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Там призвали правоохранителей провести всестороннее расследование и привлечь виновных к ответственности.
В то же время в Генштабе сообщили, что проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих ТЦК. В случае установления нарушений виновных также будут привлечены к ответственности.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал инцидент “очень плохим симптомом” и заявил, что внутренние конфликты в Украине выгодны прежде всего России.
— Закон должен быть один для всех. События вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку. Все, кто нарушил закон, должны понести ответственность, — подчеркнул он.
Военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что нападению на военных нет оправдания. Она также обратила внимание на ответственность политиков, должностных лиц, медиа и блогеров за нагнетание ненависти к ТЦК и людям, осуществляющих мобилизационные мероприятия.
Решетилова подчеркнула, что реформа мобилизации должна начинаться с пересмотра принципов бронирования, однако для этого требуется не только политическая воля, но и поддержка общества.