В Минобороны, Генштабе и Офисе президента отреагировали на нападение на ТЦК во Львове, которое произошло 8 июля.

Во Львове толпа перекинула авто ТЦК: Минобороны, Генштаб и Буданов отреагировали на нападение

Во Львове вечером 8 июля во время мер по уведомлению военнообязанных произошел конфликт. Группа людей повредила и перекинула служебный автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На инцидент отреагировали в Минобороны, Генштабе ВСУ, Офисе президента, Львовском городском совете и Институте военного омбудсмана.

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В Министерстве обороны назвали нападение на военнослужащих недопустимым и подчеркнули, что любое насилие против представителей Сил обороны должно получить правовую оценку.

— Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций — враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям, — заявили в Минобороны.

Там добавили, что мобилизация остается необходимой составляющей защиты Украины, хотя ее методы нуждаются в усовершенствовании.

Начальник Офиса президента Кирилл Буданов также осудил нападение и призвал задуматься о последствиях таких действий.

— Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая так же будет бить и срывать одежду, но уже с вас, — заявил он.

Генеральный штаб ВСУ отметил, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Там призвали правоохранителей провести всестороннее расследование и привлечь виновных к ответственности.

В то же время в Генштабе сообщили, что проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих ТЦК. В случае установления нарушений виновных также будут привлечены к ответственности.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал инцидент “очень плохим симптомом” и заявил, что внутренние конфликты в Украине выгодны прежде всего России.

— Закон должен быть один для всех. События вчерашнего вечера должны получить надлежащую правовую оценку. Все, кто нарушил закон, должны понести ответственность, — подчеркнул он.

Военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что нападению на военных нет оправдания. Она также обратила внимание на ответственность политиков, должностных лиц, медиа и блогеров за нагнетание ненависти к ТЦК и людям, осуществляющих мобилизационные мероприятия.

Решетилова подчеркнула, что реформа мобилизации должна начинаться с пересмотра принципов бронирования, однако для этого требуется не только политическая воля, но и поддержка общества.

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