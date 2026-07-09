Друга половина року традиційно вважається одним із найактивніших періодів концертного сезону. Саме восени та на початку зими українські й закордонні виконавці презентують нові програми, проводять великі сольні виступи та вирушають у тури. Водночас культурна афіша Києва залишається насиченою і в літні місяці.

Тим, хто планує відвідувати концерти в Києві, варто заздалегідь стежити за афішею, адже на популярні події квитки часто розкуповують ще за кілька тижнів до дати проведення.

Одним із головних концертних майданчиків столиці залишається Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), де до кінця 2026 року заплановані різні музичні, театральні й танцювальні події.

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Які концерти відбудуться в МЦКМ влітку 2026

Попри те, що найактивніший концертний сезон традиційно припадає на осінь, у липні та серпні МЦКМ також прийматиме низку мистецьких подій. У програмі — вистави, гумористичні шоу та концертні проєкти.

Зокрема, 9 липня о 19:00 відбудеться стріп-вистава Повія. В останній місяць літа заплановані три концерти Дизель Шоу — 14, 15 та 16 серпня з початком о 18:00.

Які концерти відбудуться в МЦКМ восени 2026

Осінню афішу відкриє концертний проєкт Музична Платформа України, який відбудеться 2 жовтня о 19:00.

14 жовтня о 18:00 на сцені МЦКМ виступить грузинська співачка Ніно Катамадзе. Уже наступного дня, 15 жовтня о 18:00, відбудеться концерт Тетяни Піскарьової, а 17 жовтня о 18:00 — виступ гурту ДахаБраха.

24 жовтня о 18:00 на сцені МЦКМ також виступить Georgian Royal Ballet.

Що заплановано в МЦКМ наприкінці 2026 року

У грудні афішу відкриють одразу три концерти проєкту Музична Платформа України — 10 грудня о 19:00, 11 грудня о 19:00 та 12 грудня о 18:00.

Завершить концертний рік у Жовтневому палаці виступ гурту СКАЙ, який відбудеться 15 грудня о 19:00.

Як спланувати культурне дозвілля

Під час вибору події варто звертати увагу не лише на виконавця, а й на дату, формат заходу та наявність квитків. Популярні концерти нерідко збирають повні зали ще задовго до дня проведення, тому афішу краще переглядати завчасно.

Плануючи відвідування культурних заходів, варто розраховувати час, щоби встигнути прибути до концертного залу до початку шоу, особливо якщо воно має підвищений попит. Це допоможе уникнути черг перед входом і спокійно зайняти свої місця, поки виступ не розпочався.

Протягом року розклад концертів і мистецьких заходів може доповнюватися новими подіями, тому перед плануванням відвідування варто перевіряти актуальну афішу та звертати увагу на можливі зміни в датах або часі проведення заходів.

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