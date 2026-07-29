Щороку на дорогах зростає кількість автомобілів, а разом із цим і ризик порушень правил дорожнього руху. Навіть уважне водіння не завжди гарантує, що водій не отримає штраф, адже порушення можуть фіксувати автоматичні камери або інші засоби контролю.

Як перевірити авто на штрафи та де це можна зробити безкоштовно, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У МВС попередили про фейкові штрафи: як не потрапити на гачок шахраїв

У Міністерстві внутрішніх справ закликають водіїв бути уважними. Останнім часом шахраї дедалі частіше розсилають SMS, повідомлення в месенджерах або електронні листи про штрафи ПДР із посиланнями, які ведуть на підроблені сайти.

Зараз дивляться

У МВС наголошують, що не варто поспішати відкривати такі посилання, навіть якщо повідомлення здається переконливим. У такий спосіб зловмисники намагаються виманити персональні дані або реквізити банківських карток.

Щоб не стати жертвою аферистів, перевіряти інформацію про штрафи рекомендують лише через офіційні державні сервіси.

Зробити це можна:

на вебпорталі МВС;

через портал або застосунок Дія;

за допомогою Електронного кабінету водія;

офіційного застосунку Штрафи ПДР.

У відомстві також звертають увагу, що патрульна поліція не надсилає повідомлення про штрафи на мобільні телефони.

Якщо ж порушення було зафіксоване камерами автоматичної фото- чи відеофіксації, а штраф не сплачено у визначений законом строк, власнику автомобіля надсилають паперовий лист поштою.

Якщо отримане повідомлення викликає підозру, у МВС радять не переходити за жодними посиланнями та не вводити свої особисті чи банківські дані.

Натомість варто самостійно відкрити один з офіційних сервісів і перевірити, чи дійсно такий штраф існує. А якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, потрібно якнайшвидше звернутися до кіберполіції.

Ще одна проста порада від правоохоронців — звертайте увагу на адресу сайту. Офіційні державні ресурси України використовують домен gov.ua, тому саме на ньому варто перевіряти будь-яку інформацію, пов’язану зі штрафами.

Як перевірити машину на штрафи: способи

Найпростіше перевірити авто на штрафи можна за допомогою офіційного сервісу Міністерства внутрішніх справ. Для цього потрібно перейти до розділу перевірки адміністративних правопорушень, обрати відповідний сервіс і ввести необхідні дані.

На цьому майданчику перевірка на штрафи по номеру авто лише за державним номерним знаком неможлива. Для пошуку система також попросить вказати один із додаткових ідентифікаторів, наприклад, серію та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія або номер постанови.

Після цього сервіс покаже, чи є відкриті штрафи, а також дозволить переглянути постанову, ознайомитися з фото- або відеофіксацією порушення (якщо вона є) та за потреби сплатити штраф онлайн.

Ще один офіційний спосіб — Електронний кабінет водія. Після авторизації користувач отримує доступ до інформації про власні адміністративні правопорушення. Тут можна перевірити, чи були винесені постанови, переглянути їхній статус, дізнатися, які штрафи вже сплачені, а які ще залишаються відкритими.

Перевірити інформацію можна і через портал або застосунок Дія, якщо водій авторизований у системі та його документи підтягнуті до профілю.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ рекомендує користуватися власним мобільним застосунком Штрафи ПДР, який дозволяє отримувати повідомлення про нові постанови, переглядати їх та оплачувати онлайн.

Як перевірити машину на штрафи та історію перед купівлею

Якщо ви хочете придбати автомобіль, однієї лише перевірки авто на штрафи недостатньо. Варто з’ясувати історію транспортного засобу.

Зробити це також можна через Електронний кабінет водія. За VIN-кодом сервіс дозволяє отримати інформацію про автомобіль, зокрема дату першої реєстрації, рік випуску, кількість попередніх власників, дату останньої реєстрації, сервісний центр, у якому вона проводилася, а також основні технічні характеристики транспортного засобу. Перевірка не безкоштовна, вартість послуги — 54,82 грн.

VIN-код — це унікальний ідентифікаційний номер автомобіля, який можна порівняти з його паспортом. Саме тому перед купівлею варто перевірити, чи збігається номер у документах із тим, що нанесений на кузов автомобіля, а також чи немає ознак його зміни або пошкодження.

Фахівці Головного сервісного центру МВС також радять не нехтувати експертним дослідженням автомобіля. Таку перевірку можна замовити у сервісному центрі МВС ще до укладення договору купівлі-продажу.

Під час експертного дослідження спеціалісти перевіряють справжність VIN-коду, номерів кузова, шасі, рами та двигуна, досліджують реєстраційні документи й встановлюють, чи не змінювалися ідентифікаційні номери та чи відсутні ознаки підробки.

Після завершення перевірки власник отримує офіційний експертний висновок, який може стати додатковим підтвердженням того, що автомобіль не має проблем із документами або ідентифікаційними номерами.

Саме тому перед купівлею вживаного автомобіля приділіть трохи часу перевірці. Використання офіційних сервісів МВС, перевірка VIN-коду та експертне дослідження допоможуть уникнути неприємних сюрпризів після укладення угоди й зроблять купівлю значно безпечнішою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.