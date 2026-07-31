У кабінеті косметолога з’явився новий тип пацієнтів. Вони не скаржаться на зморшки. Не просять збільшити губи чи скоригувати вилиці. Їх турбує інше.

— Я схудла на 18 кілограмів. Чому тепер виглядаю старшою?

За останній рік це запитання звучить настільки часто, що для нього вже з’явилася окрема назва — Оземпік-фейс (Ozempic face). Попри гучний термін, проблема не пов’язана з самим препаратом. Подібні зміни лікарі спостерігали і раніше — після операцій, жорстких дієт або будь-якого швидкого схуднення. Препарати GLP-1 лише зробили цей сценарій значно помітнішим.

Справжній інтерес викликає інше. Виявилося, що швидке зменшення ваги змінює не тільки контури обличчя. Воно змушує косметологів переглядати звичні протоколи омолодження.

Зараз дивляться

Сучасний підхід до цієї пояснення цієї проблеми, попередження або її уникнення наявний і в Україні, зокрема в компанії Emet, яка є офіційним дистрибʼютором передових препаратів для естетичної медицини.

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Здавалося б, проблема очевидна: обличчя втратило об’єм, отже його потрібно повернути. Проте практика показала, що все складніше. Після швидкого схуднення змінюється не лише форма обличчя. Змінюється сама шкіра.

Вона вже не так добре утримує тканини, інакше реагує на навантаження і повільніше відновлює власний колагеновий каркас. Саме тому двоє пацієнтів із однаковою втратою ваги можуть виглядати зовсім по-різному.

RF запускає процес неоколагенезу, але не завершує його

Ще кілька років тому логіка була досить простою: якщо шкіра втратила тонус, її потрібно стимулювати. RF-ліфтинг і сьогодні залишається одним із найефективніших методів роботи з якістю шкіри. Контрольований прогрів активує фібробласти, запускає синтез нового колагену й створює умови для поступового ущільнення дерми.

Але клінічна практика показала одну важливу деталь. Процедура не завершує ремоделювання. Вона лише відкриває цей процес.

Після RF-ліфтингу тканини ще кілька тижнів перебувають у фазі активної перебудови. Саме в цей період формується новий колагеновий каркас, від якого залежить, наскільки пружною й щільною буде шкіра через кілька місяців.

Саме тоді у фахівців виникло закономірне запитання: чи можна підтримати тканини в той момент, коли вони найбільше потребують ресурсів для відновлення?

Найважливіше починається вже після RF

Довгий час вважалося, що якщо вдалося активувати фібробласти, далі організм упорається сам. Практика виявилася складнішою. Після швидкого схуднення дерма відновлюється в умовах, до яких вона не була готова.

Клітини змінюють механічне навантаження, перебудовується позаклітинний матрикс, формується новий колагеновий каркас. Це десятки процесів, які мають працювати синхронно. Якщо ця взаємодія порушується, тканини відновлюються повільніше, а результат виявляється менш прогнозованим.

Увага лікарів поступово змістилася з окремої процедури на весь період регенерації. Не випадково в сучасних протоколах після RF-ліфтингу з’являються екзосоми.

Не як заміна апаратної методики. І не як спосіб зробити процедуру “сильнішою”. Їх використовують з іншою метою — підтримати природну комунікацію між клітинами тоді, коли вона найбільше впливає на перебудову тканин.

Не всі екзосоми однакові

Слово “екзосоми” давно перестало бути синонімом усіх продуктів цього класу. Сьогодні для лікаря значення має інше: джерело екзосом, спосіб їх отримання, концентрація біоактивних молекул і технологія виробництва.

Саме ці параметри визначають, який регенеративний потенціал має препарат.

EXOXE побудований навколо цієї концепції. Препарат містить 6 мільярдів чистих екзосом, отриманих із мезенхімальних стовбурових клітин амніотичної рідини людини. Технологія IOE дозволяє отримати екзосоми з високою концентрацією біологічно активних компонентів — понад 70 факторів росту і більше 1800 протеїнів, які беруть участь у процесах регенерації.

Для косметолога це означає не більшу кількість активів у складі. Це означає інше.

У момент, коли після RF-ліфтингу тканини активно перебудовуються, екзосоми підтримують процеси, від яких залежить якість цього відновлення:

синтез нового колагену та еластину;

ремоделювання позаклітинного матриксу;

формування нових судин;

регуляцію локальної запальної відповіді;

захист колагенових волокон від руйнування.

Після різкого схуднення поєднання RF-ліфтингу та екзосом усе частіше розглядають не як дві окремі процедури, а як послідовні етапи одного процесу — від запуску ремоделювання до підтримки природної регенерації тканин.

Після GLP-1 косметологія вже не буде колишньою

Поява GLP-1-терапії змінила не тільки підходи до лікування ожиріння. Вона поставила перед естетичною медициною нове завдання: навчитися працювати зі шкірою, яка зазнала різких змін через втрату об’ємів, про що часто розповідають спеціалісти Emet, на своїй сторінці в Instagram.

Тому сучасна косметологія все рідше зосереджується на окремих процедурах. У центрі уваги опиняються процеси, які відбуваються всередині тканин після втрати ваги: як формується новий колаген, як перебудовується позаклітинний матрикс, як клітини координують відновлення.

Можливо, головний тренд найближчих років полягатиме не у появі нових препаратів чи апаратів.

Найціннішою технологією стане здатність допомогти шкірі зробити те, що вона колись уміла сама — якісно відновлювати себе.

Швидко схуднути сьогодні стало простіше. Навчити шкіру встигати за цими змінами — ось виклик, який косметологія лише починає розв’язувати.

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