Переїзд до іншої країни дедалі частіше змушує українців замислюватися не лише про тимчасове проживання, а й про можливість отримати другий паспорт.

Проте правила в кожній державі різні: десь достатньо кількох років легального проживання, в інших країнах можна оформити громадянство через шлюб або походження, а окремі держави взагалі пропонують спеціальні інвестиційні програми.

Факти ICTV з’ясували, яке громадянство найлегше отримати українцю, які варіанти існують у країнах ЄС та де паспорт можна оформити найшвидше.

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Які є способи отримати громадянство

Найчастіше іноземці отримують громадянство п’ятьма способами:

через натуралізацію після кількох років легального проживання;

через шлюб із громадянином країни;

за походженням, якщо є родичі-громадяни;

за особливі заслуги перед державою;

через інвестиції.

Саме останній варіант вважається найшвидшим, однак він доступний лише в окремих країнах і потребує значних фінансових вкладень.

Яке громадянство найлегше отримати: дослідження

За даними дослідження канадського імміграційного агентства CanadaCIS, яке проаналізувало офіційну статистику натуралізації в європейських країнах за 2009-2021 роки, найвищий рівень отримання громадянства серед країн ЄС має Швеція.

Там громадянство щороку отримують близько 9,3% іноземців, які відповідають вимогам натуралізації. Також до країн, де цей шлях вважається одним із найпростіших, увійшла Португалія, де громадянами стають близько 6,6% іноземців. Натомість найнижчі показники зафіксовані в Естонії, Латвії та Литві.

Втім, високий рівень натуралізації не означає, що паспорт можна отримати швидко або автоматично. У більшості європейських країн для цього потрібно кілька років легально проживати в державі, знати її мову, мати офіційний дохід та успішно пройти процедуру інтеграції.

Яке громадянство найлегше отримати в Європі

У більшості країн Євросоюзу громадянство можна оформити лише після тривалого легального проживання.

Наприклад, у Франції стандартний строк становить п’ять років, але для окремих випускників французьких університетів його можуть скоротити до двох років. Проте потрібно підтвердити знання французької мови та успішно пройти процедуру інтеграції.

У Німеччині громадянство зазвичай можна отримати після п’яти років проживання, а заявники складають мовний та інтеграційний іспити.

У Португалії правила у 2026 році стали жорсткішими. Тепер більшості іноземців потрібно прожити в країні 10 років, а громадянам країн ЄС і португаломовних держав сім років.

Яке громадянство найлегше отримати в ЄС

Окрему програму запровадила Чехія для українців із тимчасовим захистом.

Після змін до закону, частина українців, які відповідають визначеним вимогам, може перейти зі статусу тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Для цього потрібно, зокрема, безперервно проживати в Чехії, бути економічно самостійним, не мати проблем із законом та виконати низку інших критеріїв.

Сам по собі цей дозвіл не означає автоматичного отримання громадянства, однак дозволяє будувати довгострокове життя в країні та надалі претендувати на чеський паспорт уже за загальною процедурою натуралізації.

Де громадянство можна отримати за інвестиції

Якщо говорити про найшвидший спосіб отримати другий паспорт, то ним залишаються інвестиційні програми.

Найвідоміші з них діють у:

Вануату — паспорт можна оформити приблизно за 1–4 місяці після внеску від $130 тис.

Науру — громадянство доступне орієнтовно за 3 місяці, мінімальний внесок становить від $90 тис. за акційною програмою до кінця 2026 року.

Туреччина — паспорт можна отримати, якщо придбати нерухомість від $400 тис. або інвестувати в економіку країни іншими передбаченими програмою способами.

У більшості таких програм інвестору не потрібно складати мовні іспити чи проживати в країні протягом багатьох років.

Де ще можна отримати громадянство

У деяких країнах паспорт можна оформити значно швидше, якщо людина має відповідне походження або одружилася з громадянином цієї держави.

Наприклад, Ірландія, Італія, Португалія та Греція дозволяють отримати громадянство за походженням за умови підтвердження родинного зв’язку. А в низці держав скорочені строки діють для подружжя громадян країни.

Та незалежно від обраного способу, кожна держава встановлює власні вимоги щодо проживання, знання мови, доходів і підтвердження інтеграції, тому перед поданням документів варто уважно ознайомитися з місцевим законодавством.

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