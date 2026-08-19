Как оформить ученический билет в 2026 году: куда обращаться и какие документы понадобятся
Электронный школьный билет подтверждает личность ученика, указывает название и контактную информацию учебного заведения, в котором учится ребенок.
Как оформить электронный ученический билет в 2026 году – читайте в нашем материале.
Как оформить ученический билет в 2026 году – инструкция
Электронный ученический билет оформляется через Киев Цифровой. Для этого родителям необходимо:
- зайти в личный кабинет;
- указать все необходимые данные о ребенке;
- привязать карточку ребенка к своему аккаунту;
- загрузить фото для ученического билета;
- оставить заказ на электронный носитель ученического билета;
- осуществить оплату онлайн или через банк.
Услуга оформления ученического билета предоставляется в несколько этапов:
- Заявка попадает в учебное заведение, где ее проверяют и подтверждают;
- Передают заказ на печать ученических билетов.
За этапами изготовления билета можно наблюдать в личном кабинете. Срок изготовления – до одного месяца.
В случае повреждения или потери ученического билета необходимо обратиться в службу поддержки. Старый ученический билет заблокируют, можно будет заказать новый. Если ребенок сменил школу, также придется сменить ученический билет.
Если пластиковый ученический билет уже был добавлен в приложение, его можно легко перевести в цифровой формат, перейдя к настройкам карты.
Если же ребенок еще не имеет смартфона, предусмотрена возможность оформления пластикового ученического проездного, который привязывается к электронной системе.
Какие льготы предоставляет ученический билет
Ученический билет 2026 предоставляет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Льготы действуют на пользование метро, троллейбусом, трамваем, автобусом (с 1 сентября по конец июня).
Также в электронном ученическом билете есть возможность указать место жительства школьника, резус-фактор и группу крови. С ним можно со скидкой посещать театры и музеи муниципального назначения.
Для того чтобы воспользоваться услугой, ученикам необходимо валидировать свой ученический билет в транспорте.
Как привязать электронный ученический билет к приложению Киев Цифровой
Для того чтобы привязать электронный ученический билет к приложению Киев Цифровой, необходимо:
- войти в раздел Транспортная карта;
- ввести номер и пин-код ученического билета;
- нажать Добавить.
После привязки билета к приложению Киев Цифровой можно будет просматривать историю поездок, заблокировать в случае утери, заменить на новый или удалить.