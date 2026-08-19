Электронный школьный билет подтверждает личность ученика, указывает название и контактную информацию учебного заведения, в котором учится ребенок.

Как оформить электронный ученический билет в 2026 году – читайте в нашем материале.

Как оформить ученический билет в 2026 году – инструкция

Электронный ученический билет оформляется через Киев Цифровой. Для этого родителям необходимо:

Сейчас смотрят

зайти в личный кабинет;

указать все необходимые данные о ребенке;

привязать карточку ребенка к своему аккаунту;

загрузить фото для ученического билета;

оставить заказ на электронный носитель ученического билета;

осуществить оплату онлайн или через банк.

Услуга оформления ученического билета предоставляется в несколько этапов:

Заявка попадает в учебное заведение, где ее проверяют и подтверждают; Передают заказ на печать ученических билетов.

За этапами изготовления билета можно наблюдать в личном кабинете. Срок изготовления – до одного месяца.

В случае повреждения или потери ученического билета необходимо обратиться в службу поддержки. Старый ученический билет заблокируют, можно будет заказать новый. Если ребенок сменил школу, также придется сменить ученический билет.

Если пластиковый ученический билет уже был добавлен в приложение, его можно легко перевести в цифровой формат, перейдя к настройкам карты.

Если же ребенок еще не имеет смартфона, предусмотрена возможность оформления пластикового ученического проездного, который привязывается к электронной системе.

Какие льготы предоставляет ученический билет

Ученический билет 2026 предоставляет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Льготы действуют на пользование метро, троллейбусом, трамваем, автобусом (с 1 сентября по конец июня).

Также в электронном ученическом билете есть возможность указать место жительства школьника, резус-фактор и группу крови. С ним можно со скидкой посещать театры и музеи муниципального назначения.

Для того чтобы воспользоваться услугой, ученикам необходимо валидировать свой ученический билет в транспорте.

Как привязать электронный ученический билет к приложению Киев Цифровой

Для того чтобы привязать электронный ученический билет к приложению Киев Цифровой, необходимо:

войти в раздел Транспортная карта;

ввести номер и пин-код ученического билета;

нажать Добавить.

После привязки билета к приложению Киев Цифровой можно будет просматривать историю поездок, заблокировать в случае утери, заменить на новый или удалить.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.