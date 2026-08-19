Електронний шкільний квиток підтверджує особу учня, вказує назву та контактну інформацію навчального закладу, в якому навчається дитина.

Як оформити електронний учнівський квиток у 2026 році – читайте в нашому матеріалі.

Як оформити учнівський квиток у 2026 році – інструкція

Електронний учнівський квиток оформляють через Київ Цифровий. Для цього батькам необхідно:

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зайти у свій кабінет;

вказати всі необхідні дані про дитину;

приєднати картку дитини до свого акаунту;

завантажити фото для учнівського квитка;

залишити замовлення електронного носія учнівського квитка;

здійснити оплату онлайн або через банк.

Послуга оформлення учнівського квитка надається в кілька етапів:

Заявка потрапляє в навчальний заклад, де її перевіряють і підтверджують; Передають замовлення на друк учнівських квитків.

За етапами виготовлення квитка можна спостерігати в особистому кабінеті.

Термін виготовлення – до одного місяця.

У разі пошкодження або втрати учнівського квитка необхідно звернутися до служби підтримки. Старий учнівський квиток заблокують, можна буде замовити новий. Якщо дитина змінила школу, також доведеться змінити учнівський квиток.

Якщо пластиковий учнівський квиток вже було додано до застосунку, його можна легко перевести у цифровий формат, перейшовши до налаштувань картки.

Якщо ж дитина ще не має смартфона, передбачена можливість оформлення пластикового учнівського проїзного, який прив’язується до електронної системи.

Які пільги надає учнівський квиток

Учнівський квиток 2026 надає право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Пільги діють на користування метро, тролейбусом, трамваєм, автобусом (з 1 вересня до кінця червня).

Також в електронному учнівському квитку є можливість вказати місце проживання школяра, резус-фактор і групу крові. За ним м зі знижкою відвідувати театри та музеї муніципального призначення.

Для того щоб скористатися послугою, учням необхідно валідувати свій учнівський квиток у транспорті.

Як прив’язати електронний учнівський квиток до застосунку Київ Цифровий

Щоб прив’язати електронний учнівський квиток до застосунку Київ Цифровий, необхідно:

увійти в розділ Транспортна карта;

ввести номер і пін-код учнівського квитка;

натиснути Додати.

Після прив’язки квитка до застосунку Київ Цифровий можна буде переглядати історію поїздок, заблокувати у разі втрати, замінити на новий або видалити.

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