Украинцам советуют ставить штамп в паспорте при выезде за границу: в чем причина
Украинцам, планирующим выезд в страны Европейского Союза и оформление временной защиты, рекомендуют получать штамп о пересечении границы в паспорте при выезде из Украины.
Об этом сообщило Посольство Украины в Германии.
Почему украинцам советуют ставить штамп в паспорте при выезде
В посольстве подчеркнули, что рекомендация связана с Имплементационным решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года. Отмечается, что это должно помочь избежать возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах Евросоюза.
В посольстве подчеркнули, что рекомендация касается всех граждан Украины независимо от пола и возраста.
При прохождении пограничного контроля украинцам рекомендуют обратиться к сотруднику Государственной пограничной службы и попросить поставить в паспорте штамп или другую отметку, подтверждающую выезд из Украины.
В то же время украинцам, которые уже выехали из страны и находятся за границей без соответствующей отметки в паспорте, также предлагают получить официальное подтверждение пересечения государственной границы.
Для этого необходимо обратиться в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, Совет Европейского Союза утвердил официальные рекомендации для государств-членов о порядке прекращения временной защиты украинцев после окончания полномасштабной войны.