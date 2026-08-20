Украинцам, планирующим выезд в страны Европейского Союза и оформление временной защиты, рекомендуют получать штамп о пересечении границы в паспорте при выезде из Украины.

Об этом сообщило Посольство Украины в Германии.

Почему украинцам советуют ставить штамп в паспорте при выезде

В посольстве подчеркнули, что рекомендация связана с Имплементационным решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года. Отмечается, что это должно помочь избежать возможных проблем при оформлении временной защиты в государствах-членах Евросоюза.

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В посольстве подчеркнули, что рекомендация касается всех граждан Украины независимо от пола и возраста.

При прохождении пограничного контроля украинцам рекомендуют обратиться к сотруднику Государственной пограничной службы и попросить поставить в паспорте штамп или другую отметку, подтверждающую выезд из Украины.

В то же время украинцам, которые уже выехали из страны и находятся за границей без соответствующей отметки в паспорте, также предлагают получить официальное подтверждение пересечения государственной границы.

Для этого необходимо обратиться в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил официальные рекомендации для государств-членов о порядке прекращения временной защиты украинцев после окончания полномасштабной войны.

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