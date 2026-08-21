Навіть у тих людей, що відповідально ставляться до свого паспорта, трапляються форс-мажорні обставини, які призводять до псування документа.

Буває, що паспорти-книжечки потрапляють у воду чи вогонь, а ID-картка може тріснути.

Чи передбачена в Україні відповідальність за пошкодження паспорта та чи великі штрафи доведеться сплатити за недбалість до основного документа громадянина – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Паспорт громадянина України – це основний документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України.

Кожен українець, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспорт є власністю держави, і при отриманні документа на кожного громадянина покладається обов’язок зберігати його належним чином та не допускати втрати чи пошкодження.

Адміністративний кодекс передбачає відповідальність у вигляді штрафних санкцій за пошкодження паспорта громадянина України, про що йдеться у статті 198 КУпАП Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності.

Умисне псування чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату, тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неоподаткований мінімум доходів громадян – це грошова сума розміром у 17 грн, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України. Тож розмір штрафу, який може бути накладено, становитиме від 17 до 51 грн.

Також статтями 197 та 198 КУпАП встановлено, що проживання громадян без паспорта чи з недійсним внаслідок пошкодження документом кваліфікується як адміністративне правопорушення і також тягне за собою накладання штрафних санкцій. Проте до відповідальності притягуються тільки особи, яким виповнилося 16 років.

Замінити пошкоджений паспорт необхідно у будь-якому випадку. І тягнути із заміною документа не варто, бо може скластися така ситуація, коли паспорт буде потрібен терміново, а часу на його заміну не буде.

Куди звертатися для заміни пошкодженого паспорта

Відповідно ст. 219 КУпАП, повноваження для розгляду справ про пошкодження або втрату паспорта через недбалість мають виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад. Безпосереднім розглядом цих справ займаються адміністратори центрів надання адмінпослуг.

Отже, коли громадянин звертається за заміною паспорта до ЦНАП, адміністратор складає постанову про адміністративне правопорушення. Якщо подія вперше відбулась, то буде попередження, якщо вдруге, то вже буде штраф. У випадку повторного порушення адміністратор складає відповідний протокол, а спеціальна комісія вже виносить рішення про накладення штрафу та його розмір.

Якщо власник пошкодженого паспорта не згоден з рішенням комісії, він може оскаржити його протягом десяти днів з дня винесення.

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