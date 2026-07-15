Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинской государственности подписал указ о награждении государственными наградами.

Среди награжденных — экс-премьер-министр Юлия Свириденко, министр энергетики Денис Шмыгаль, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) и командир 3 армейского корпуса Андрей Билецкий.

Об этом говорится в указе № 604/2026 президента Украины, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Согласно указу, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены бывшая премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль.

В документе отмечается, что государственные награды присвоены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное выполнение профессионального долга.

Также орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Командир 3 армейского корпуса Андрей Билецкий получил орден Богдана Хмельницкого III степени.

Также указом №603/2026 государственными наградами и почетными званиями отмечены еще десятки военнослужащих, государственных деятелей, ученых, медиков, педагогов, деятелей культуры и представителей других профессий, которые внесли весомый вклад в защиту Украины и развитие государства.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил тогдашней премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление работы в отношениях с ключевым международным партнером Украины.

По словам главы государства, эти изменения связаны с реализацией новой политической стратегии, укреплением международного сотрудничества, развитием европейского антибаллистического проекта, подготовкой страны к зиме, укреплением обороноспособности и реформированием государственных компаний.

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