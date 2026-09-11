В українців часто виникає питання про правила передину кордону неповнолітніми у 2025 році. Про те, зі скількох років можна виїжджати за кордон під час війни, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зі скількох років можна виїжджати за кордон: усе, що відомо

Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України, особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Основна проблема виникає, коли дитина не досягла 16 років і має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, крім випадків, передбачених законом.

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Чи потрібна нотаріальна згода для перетину кордону неповнолітньому

Виїзд з України громадян, які не досягли 16 років, здійснюється у супроводі одного з батьків або інших осіб. За супроводу дитини близькими родичами (бабусею, дідусем, мачухою, вітчимом або повнолітніми братами чи сестрами) достатньо мати свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують родинні зв’язки. Нотаріальне засвідчення таких документів не є обов’язковим. Згода батьків на виїзд дитини також не потрібна.

Від початку війни згода від іншого з батьків, завірена нотаріусом, не потрібна. Тобто дружина може самостійно вивезти дитину без дозволу батька.

Зі скількох років можна виїжджати за кордон без батьків і які документи потрібні

Після досягнення 16 років дитині не потрібно просити дозволу батьків або опікунів на поїздку за кордон. Достатньо мати лише закордонний паспорт.

Чоловік, який самостійно виховує дитину до 16 років та хоче вивезти її з країни, повинен надати під час перетину кордону такі документи:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення батьківських прав матері;

військово-обліковий документ з поміткою, що засвідчує право на відстрочку;

документ, якщо матір визнали безвісти зниклою або недієздатною.

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