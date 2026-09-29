У День української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня, відбудеться 27 Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності.

Організатором традиційного загальнонаціонального флешмобу виступає Суспільне Мовлення.

Радіодиктант у 2026 році: коли проводиться та де слухати

Заснований 27 років тому командою Українського Радіо проєкт давно переріс масштаби звичайної ефірної акції та перетворився на глобальну ініціативу, яка щороку гуртує сотні тисяч українців і друзів нашої держави на всіх континентах — від Антарктики та Австралії до Великої Британії, Канади й США.

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Член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін підкреслив особливу цінність цієї події під час динамічних змін у світі:

— Нині все відбувається надзвичайно швидко: новини стрімко змінюють одна одну, а події майже миттєво втрачають актуальність. На цьому тлі Радіодиктант для багатьох людей і залишається сталою величиною, традицією, яка допомагає відчувати приналежність до великої української родини, де б ми не були.

Щороку до Всеукраїнського диктанту долучаються військові на передовій, ветерани, волонтери, школярі, студенти, дипломати та навіть українці на тимчасово окупованих територіях, які таємно передають фотографії своїх виконаних робіт.

Продюсерка Українського Радіо та координаторка проєкту Юлія Шелудько наголосила на важливості взаємопідтримки:

— У найважчі моменти особливо важлива підтримка — не лише справами, а й щирими, теплими словами. Вони дають відчуття, що ми є і що разом ми сильні.

Імена автора тексту та читця Суспільне розкриє згодом. Трансляція 27 жовтня проходитиме на таких майданчиках:

Радіоефір: Українське Радіо та Радіо Культура;

Телебачення та цифрові платформи: телеканал, сайт і YouTube-канал Суспільне Культура, а також YouTube-канал Українського Радіо;

Мобільні застосунки: suspilne.radio та Дія.

Нагадаємо, торік текст Євгенії Кузнєцової Треба жити! зібрав понад 800 тисяч переглядів на офіційних ресурсах мовника та сформував охоплення у понад 11 млн взаємодій у соціальних мережах.

Джерело : Суспільне

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