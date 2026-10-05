Коли починається опалювальний сезон, для домогосподарств, які використовують дрова, вугілля чи інше тверде паливо, постає питання витрат на обігрів житла. Для таких родин держава передбачила житлову субсидію та пільгу на придбання палива.

Окремо у сезоні 2026/27 років для мешканців визначених громад, які проживають на територіях бойових дій або там, де вони велися, діє додаткова грошова допомога в межах програми Зимова підтримка. Її розмір становить 19 400 грн на одне домогосподарство.

Факти ICTV розповідають, що таке субсидія на тверде паливо, хто може отримати гроші на дрова у 2026 році та як оформити таку допомогу.

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Субсидія на тверде паливо: що це та який її розмір

У ПФУ нагадали, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена для людей, які опалюють житло твердим паливом.

Йдеться про домогосподарства, які не мають централізованого опалення та не використовують для обігріву природний газ або електроенергію.

Таку субсидію призначають один раз на рік на один опалювальний сезон. Для її оформлення громадянин має особисто звернутися із заявою та декларацією про доходи і витрати.

Важливо розрізняти субсидію та одноразову допомогу в межах Зимової підтримки. Сума 19 400 грн стосується саме додаткової грошової допомоги на опалювальний сезон для визначених категорій населення, а не є фіксованим розміром житлової субсидії на тверде паливо.

Субсидія та пільга на придбання палива можуть надаватися одночасно із житловою субсидією на комунальні послуги. Наприклад, допомога може стосуватися витрат на електроенергію, газ для приготування їжі, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Пільга на тверде паливо

Окрім субсидії, законодавство передбачає пільгу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Її надають один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням пільговика. При цьому дані людини мають бути внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для оформлення потрібні заява встановленого зразка та довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Розмір субсидії або пільги на тверде паливо визначають з урахуванням сукупного доходу сім’ї. Виняток становлять учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни та члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Хто може отримати гроші на дрова 2026

У ПФУ розповіли, що окремо у 2026 році діє програма Зимова підтримка. Вона передбачає 19 400 грн на одне домогосподарство для вразливих категорій населення, які проживають у визначених громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Тимчасово окуповані території до програми не належать.

Право на допомогу мають, зокрема, люди, які на момент звернення отримують:

пенсію по інвалідності;

надбавку на догляд у передбачених законодавством випадках;

житлову субсидію, зокрема субсидію на тверде паливо;

допомогу одиноким матерям, при народженні дитини або на дітей у багатодітних сім’ях;

державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також допомогу на догляд;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Отримувати одну із перелічених виплат для оформлення допомоги не обов’язково в усіх випадках. Якщо людина є особою з інвалідністю, членом багатодітної сім’ї або одинокою непрацездатною особою пенсійного віку, вона також може претендувати на виплату за умови документального підтвердження відповідного статусу.

Як отримати гроші на дрова у 2026 році

Одноразову допомогу Зимова підтримка надають на підставі заяви.

Якщо виплата здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету, звернутися можна до:

сервісного центру Пенсійного фонду України;

центру надання адміністративних послуг;

уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної громади.

Якщо допомога фінансується міжнародними гуманітарними організаціями, заяву потрібно подати до сільської, селищної або міської ради.

Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Під час звернення людина також надає згоду на передачу та обробку персональних даних.

Виплату за рахунок спеціального фонду державного бюджету здійснює Пенсійний фонд України. Гроші можуть перерахувати на банківський рахунок за IBAN, зазначений у заяві, або виплатити готівкою через поштове відділення.

Допомогу, яку фінансують міжнародні гуманітарні організації, виплачують через відповідні міжнародні та національні організації. Кошти можуть надійти на вказаний у заяві банківський рахунок або через міжнародну платіжну систему Western Union.

Отже, у 2026 році люди, які опалюють житло твердим паливом, можуть оформити житлову субсидію або пільгу на його придбання. Для окремих вразливих категорій мешканців визначених громад додатково передбачена Зимова підтримка у розмірі 19 400 грн на домогосподарство.

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