Во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка состоится ежегодный Всеукраинский радиодиктант национального единства 2026.

Координатор проекта Юлия Шелудько в эфире Украинского Радио объявила имена автора текста и чтецов нынешнего языкового флешмоба.

Радиодиктант 2026: автор и кто будет читать

Автором текста радиодиктанта 2026 года стал украинский писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

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А чтецами впервые в истории проекта выступит дуэт — финалист премии Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков и певица, волонтер и основатель книжного приложения UnderBooks Даша Астафьева.

Артур Дронь — автор сборника стихов Тут були ми (2023) и прозаической книги Гемінгвей нічого не знає (2025).

В марте 2022 года он стал в ряды ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады ТРО, участвуя в боях в Донецкой, Харьковской областях, и Запорожье.

После тяжелого ранения в октябре 2024 года был демобилизован.

— Радиодиктант нас каждый год объединяет. Своим текстом мне хочется показать, как язык объединяет всех, работая отдельно с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одинаковые слова, но при этом думаем каждый о личном, – поделился задумкой Артур Дронь.

В этом году Суспільне Мовлення прибегло к новациям: вместо одного чтеца диктант будет декламировать дуэт.

Координатор проектов Юлия Шелудько отметила, что дуэтное начитывание Радиодиктанта — это новое для аудитории радиодиктанта и для организаторов.

— Это определенный эксперимент, которым мы надеемся удовлетворить запрос слушателей, ориентированных на медийную яркую личность, и тех, кто ждал педагога-чтеца. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы добавить новации. Дуэт – одна из них. Мы отдаем себе отчет в рисках, однако по мнению драматургии проекта — это оригинально и интересно, — объяснила координатор проектов Юлия Шелудько.

Во время проведения Всеукраинского радиодиктанта 2026 пройдет сбор на проект Дронопад от благотворительного фонда Повернись живим, цель которого — помощь военным в сбитии вражеских беспилотников.

Трансляция начнется 27 октября в прямом эфире на всех платформах Суспільного Мовлення:

Украинское Радио и Радио Культура;

YouTube-канал Украинского Радио;

телеканал, сайт и YouTube-канал Суспільне Культура;

в приложениях suspilne.radio и Дія.

В прошлом году автором диктанта Треба жити! была Евгения Кузнецова, а читала его народная артистка Наталья Сумская.

В 2025 году на проверку поступило более 11200 текстов со всего мира.

Источник : Суспільне

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