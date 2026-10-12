Радіодиктант національної єдності 2026: хто написав текст і хто читатиме
- Автором радіодиктанту 2026 став письменник та ветеран російсько-української війни.
- Читцями радіодиктанту 2026 вперше обрали дует.
У вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови відбудеться щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026.
Координаторка проєкту Юлія Шелудько в ефірі Українського Радіо оголосила імена автора тексту та читців цьогорічного мовного флешмобу.
Радіодиктант 2026: автор та хто читатиме
Автором тексту радіодиктанту 2026 став український письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
А читцями вперше в історії проєкту виступить дует — фіналіст премії Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков та співачка, волонтерка й засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва.
Артур Дронь — автор збірки поезій Тут були ми (2023) та прозової книги Гемінгвей нічого не знає (2025).
У березні 2022 року він став до лав ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади ТрО, беручи участь у боях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.
Після важкого поранення у жовтні 2024 року був демобілізований.
— Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте, — поділився задумом Артур Дронь.
Цьогоріч Суспільне Мовлення вдалося до новацій: замість одного читця диктант декламуватиме дует.
Координаторка проєктів Юлія Шелудько зазначила, що дуетне начитування Радіодиктанту — це дещо нове для аудиторії радіодиктанту та для організаторів.
— Це певний експеримент, яким ми надіємось задовольнити запит слухачів, які орієнтовані на медійну яскраву особистість, та тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует — одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з думки драматургії проєкту — це оригінально та цікаво, — пояснила координаторка проєктів Юлія Шелудько.
Під час проведення Всеукраїнського радіодиктанту 2026 триватиме збір на проєкт Дронопад від благодійного фонду Повернись живим, мета якого — допомога військовим у збитті ворожих безпілотників.
Трансляція розпочнеться 27 жовтня в прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення:
- Українське Радіо та Радіо Культура;
- YouTube-канал Українського Радіо;
- телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
- у застосунках suspilne.radio та Дія.
Нагадаємо, що торік автором диктанту Треба жити! була Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка Наталія Сумська.
У 2025 році на перевірку надійшло понад 11 200 текстів з усього світу.