27 октября, в День украинской письменности и языка, тысячи граждан присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства 2025.

Автором текста Треба жити! стала писательница Евгения Кузнецова, а зачитала его актриса Наталья Сумская.

Факты ICTV публикуют полный текст Радиодиктанта 2025, чтобы вы могли самостоятельно проверить свою грамотность и знания украинского языка.

Радиодиктант 2025: текст Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на “інтерсіті”, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в між’яр’ї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: “допіру”, “пітятко” чи “кияхи”.

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться “далекобійний дрон” або “балістична ракета”, а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Реакция сети на Радиодиктант 2025

В этом году Радиодиктант вызвал немало эмоций у украинцев, что традиционно вылилось в мемы и шутки в сети.

Некоторые участники критиковали Наталью Сумскую за скорость и качество начитки. Также были и те, кто выразил недовольство сложностью текста, наполненного диалектизмами сразу из разных частей Украины.

Подробнее о реакции сети на Радиодиктант 2025 и о том, что сказали Евгения Кузнецова и Наталья Сумская, читайте в нашем материале.

