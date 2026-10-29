Святошинский районный суд Киева признал виновным бывшего судью Алексея Тандыра в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на блокпоста в мае 2023 года. Обвиняемого приговорили к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура, корреспондентка Суспільне Новини из зала суда.

Смертельное ДТП на блокпосте: приговор экс-судье Тандыру

По данным следствия, смертельное ДТП произошло в мае 2023 года около полуночи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Lexus ES350, Тандыр в рамках контрольно-пропускного пункта допустил наезд на 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который тогда нес службу на блокпосте.

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От полученных травм нацгвардеец умер на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской и автотехнической экспертизы, водитель начал тормозить непосредственно перед самым столкновением, а не раньше времени, как того требовали установленные дорожные знаки.

Используя юридические знания и опыт рассмотрения дел о ДТП, экс-судья отказывался от проведения добровольной экспертизы на состояние опьянения.

Во время принудительного отбора биологических образцов Тандыр пытался фальсифицировать анализы, предоставив вместо биологических материалов воду и слюну, чтобы избежать ответственности за вождение под хмельком.

Дело находилось на рассмотрении Святошинского райсуда с сентября 2023 года. Прокуроры Киевской городской прокуратуры публично доказали вину экс-судьи, хотя сторона защиты системно прибегала к затягиванию процесса.

В частности, по ходатайству стороны защиты не состоялось более 50 судебных заседаний. Обвиняемый и его адвокаты заявили о более 30 отводах судье и прокурору.

Кроме этого, Тандыр пытался освободиться из-под стражи путем мобилизации в ряды ВСУ. Однако сторона обвинения категорически выступила против этого, а суд ходатайство о мобилизации не поддержал.

Прокуроры доказали вину экс-судии в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

По решению суда Алексей Тандыр приговорен к девяти годам тюремного заключения. Его лишили права управлять транспортными средствами на 10 лет. В настоящее время осужденный продолжает находиться под стражей.

Фото : Прокуратура Киева

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