Святошинський районний суд міста Києва визнав винним колишнього суддю Олексія Тандира у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту в травні 2023 року. Обвинуваченого засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура, кореспондентка Суспільне Новини із зали суду.

Смертельна ДТП на блокпосту: вирок екссудді Тандиру

За даними слідства, смертельна ДТП сталася у травні 2023 року близько опівночі. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Lexus ES350, Тандир у межах контрольно-пропускного пункту допустив наїзд на 22-річного військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який тоді ніс службу на блокпості.

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Згідно з висновком судово-медичної та автотехнічної експертизи, водій почав гальмувати безпосередньо перед самим зіткненням, а не завчасно, як того вимагали встановлені дорожні знаки.

Користуючись юридичними знаннями та досвідом розгляду справ про ДТП, екссуддя відмовлявся від проведення добровільної експертизи на стан сп’яніння.

Під час примусового відбору біологічних зразків Тандир намагався фальсифікувати аналізи, надавши замість біологічних матеріалів воду та слину, щоб уникнути відповідальності за керування авто напідпитку.

Справа перебувала на розгляді Святошинського райсуду з вересня 2023 року. Прокурори Київської міської прокуратури публічно довели вину екссуді, хоча сторона захисту системно вдавалася до затягування процесу.

Зокрема, за клопотаннями сторони захисту не відбулося понад 50 судових засідань. Обвинувачений та його адвокати заявили понад 30 відводів судді та прокурору.

Крім цього, Тандир намагався звільнитися з-під варти шляхом мобілізації до лав ЗСУ. Проте сторона обвинувачення категорично виступила проти цього, а суд клопотання про мобілізацію не підтримав.

Прокурори довели вину екссудді у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

За рішенням суду Олексія Тандира засуджено до дев’яти років тюремного ув’язнення. Його позбавили права керувати транспортними засобами терміном на 10 років. Наразі засуджений продовжує перебувати під вартою.

Фото : Прокуратура Києва

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