Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения бывшему судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП на блокпосту, применив содержание под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн.

Меры пресечения для экс-судьи Тандыра

Как сообщила Киевская городская прокуратура, прокурор настаивал на продлении содержания под стражей для Алексея Тандыра без определения залога.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, применив к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн.

Сейчас смотрят

По данным следствия, в ночь на 26 мая 2023 года Алексей Тандыр совершил наезд на блокпосту в Киеве на 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии, который погиб в результате ДТП.

Отмечается, что бывший судья управлял автомобилем Lexus ES 350 в состоянии алкогольного опьянения.

В деле речь идет о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и управлении в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

Санкция ч. 3 ст. 286-1 действующего Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде тюремного заключения от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.