В Украине сохраняется нехватка работников. По результатам сентябрьского опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), дефицит рабочей силы назвали главным препятствием для ведения бизнеса 67% предприятий. Исследование охватило 467 компаний разного размера.

Что такое кадровый голод и почему работодателям сложно найти работников, разбирались Факты ICTV.

Кадровый голод: что это простыми словами

Кадровый голод — это ситуация, когда работодателям не хватает людей для выполнения необходимой работы или кандидатов с нужной квалификацией. Например, предприятие ищет электриков или сварщиков, но не может найти достаточное количество специалистов с соответствующими навыками.

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Термин кадровый голод распространен в СМИ, но в документах чаще используют понятия “дефицит кадров” и “нехватка рабочей силы”.

Есть ли кадровый голод в Украине

Результаты опроса ИЭИ за сентябрь 2026 года свидетельствуют, что проблема остается острой. Нехватку работников назвали препятствием для бизнеса 67% опрошенных предприятий. В августе этот показатель был на два процентных пункта выше.

Компаниям стало сложнее находить как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Доля предприятий, сообщивших о трудностях с поиском квалифицированных кадров, выросла с 58,1% до 58,9%, а неквалифицированных с 36,4% до 38,5%.

По словам старшего научного сотрудника ИЭИ Евгения Ангела, нехватка рабочей силы длительное время остается главным препятствием для предприятий.

При этом бизнес не планирует массово расширять штаты в ближайшие месяцы: увеличить количество работников намерены 1,7% опрошенных компаний, а сократить 8,4%.

Почему возникает кадровый дефицит

На рынок труда влияют последствия войны, миграция и перемещение населения. При этом нехватка работников не всегда означает, что людей, которые ищут работу, слишком мало. Проблема может заключаться в том, что их навыки не соответствуют требованиям работодателей или они не могут работать в нужном регионе.

Эти вопросы рассматривает Стратегия занятости населения Украины до 2030 года, одобренная распоряжением Кабмина № 92-р. В документе говорится о несоответствии квалификации работников потребностям экономики и необходимости лучше согласовывать профессиональное образование с запросами работодателей.

Как государство планирует преодолевать кадровый голод

На Киевском международном экономическом форуме, который состоялся 26 октября, среди возможных решений называли расширение дуального образования, которое сочетает обучение с практикой на предприятиях. Также речь шла о создании условий для возвращения украинцев из-за границы, в частности благодаря доступному жилью и рабочим местам.

Среди направлений, предусмотренных Стратегией, прогнозирование потребности экономики в специалистах, профессиональное обучение и переобучение взрослых. Это должно помочь готовить работников по специальностям, востребованным у работодателей, и дать людям возможность осваивать новые профессии.

Таким образом, кадровый голод в Украине подтверждают опросы бизнеса. Однако для решения проблемы недостаточно просто увеличить количество работников: важно, чтобы их навыки соответствовали потребностям рынка труда.

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