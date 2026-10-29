В Україні зберігається нестача працівників. За результатами вересневого опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), брак робочої сили назвали головною перешкодою для ведення бізнесу 67% підприємств. Дослідження охопило 467 компаній різного розміру.

Що таке кадровий голод і чому роботодавцям складно знайти працівників, розбиралися Факти ICTV.

Кадровий голод: що це простими словами

Кадровий голод — це ситуація, коли роботодавцям не вистачає людей для виконання необхідної роботи або кандидатів із потрібною кваліфікацією. Наприклад, підприємство шукає електриків чи зварювальників, але не може знайти достатньо фахівців із відповідними навичками.

Зараз дивляться

Термін кадровий голод поширений у медіа, але в документах частіше використовують поняття “дефіцит кадрів” і “нестача робочої сили”.

Чи є кадровий голод в Україні

Результати опитування ІЕД за вересень 2026 року свідчать, що проблема залишається гострою. Брак працівників назвали перешкодою для бізнесу 67% опитаних підприємств. У серпні цей показник був на два відсоткові пункти вищим.

Компаніям стало складніше знаходити як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Частка підприємств, які повідомили про труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів, зросла з 58,1% до 58,9%, а некваліфікованих з 36,4% до 38,5%.

За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, брак робочої сили тривалий час залишається головною перешкодою для підприємств.

При цьому бізнес не планує масово розширювати штати найближчими місяцями: збільшити кількість працівників мають намір 1,7% опитаних компаній, а скоротити 8,4%.

Чому виникає кадровий дефіцит

На ринок праці впливають наслідки війни, міграція та переміщення населення. Водночас нестача працівників не завжди означає, що людей, які шукають роботу, замало. Проблема може полягати в тому, що їхні навички не відповідають вимогам роботодавців або вони не можуть працювати в потрібному регіоні.

Ці питання розглядає Стратегія зайнятості населення України до 2030 року, схвалена розпорядженням Каміну № 92-р. У документі йдеться про невідповідність кваліфікації працівників потребам економіки та необхідність краще узгоджувати професійну освіту із запитами роботодавців.

Як держава планує долати кадровий голод

На Київському міжнародному економічному форумі, який відбувся 26 жовтня, серед можливих рішень називали розширення дуальної освіти, яка поєднує навчання з практикою на підприємствах. Також ішлося про створення умов для повернення українців з-за кордону, зокрема завдяки доступному житлу та робочим місцям.

Серед напрямів, визначених Стратегією, прогнозування потреби економіки у фахівцях, професійне навчання та перенавчання дорослих. Це має допомогти готувати працівників за спеціальностями, які потрібні роботодавцям, і давати людям можливість опановувати нові професії.

Отже, кадровий голод в Україні підтверджують опитування бізнесу. Проте для його подолання недостатньо лише збільшити кількість працівників: важливо, щоб їхні навички відповідали потребам ринку праці.

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