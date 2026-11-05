Мужчины, которые не проходили военную службу, также должны состоять на воинском учете. После достижения 25 лет они переходят из категории призывников в категорию военнообязанных. При этом отсутствие опыта службы не освобождает от обязанности иметь военно-учетный документ.

Однако процедура его оформления за последние годы изменилась. Теперь для большинства граждан документ создается в электронном виде. А мужчины, которые раньше вообще не состояли на воинском учете, при определенных условиях могут встать на него дистанционно.

Как получить военный билет после 25 лет, если мужчина не служил в армии, и обязательно ли для этого посещать ТЦК, выясняли Факты ICTV.

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Что такое военно-учетный документ

Военно-учетный документ подтверждает принадлежность гражданина к исполнению воинской обязанности. Он содержит основные сведения о человеке и его статусе в системе воинского учета.

Порядок оформления такого документа определяет постановление № 559. Согласно изменениям, внесенным постановлением № 1644, для большинства граждан военно-учетные документы создаются исключительно в электронной форме.

Электронный документ доступен в приложении Резерв+ или на портале Дія. Он содержит QR-код, с помощью которого можно проверить актуальность информации в государственном реестре.

Бумажные военно-учетные документы сохраняются для отдельных категорий граждан. В частности, это военнообязанные и резервисты СБУ, разведывательных органов, а также граждане, уволенные в отставку из этих органов.

Как получить военный билет после 25 лет, если не служил в армии

Мужчины старше 25 лет, которые раньше не проходили военную службу и не состояли на воинском учете, могут оформить документ после постановки на учет.

В Минобороны рассказали, что с 28 января 2026 года для этого доступен онлайн-сервис в приложении Резерв+. Он позволяет встать на воинский учет без личного посещения ТЦК и СП и прохождения медицинского осмотра.

Воспользоваться услугой могут мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, которые соответствуют следующим условиям:

ранее не состояли на воинском учете;

имеют биометрический паспорт гражданина Украины (ID-карту) или биометрический загранпаспорт.

Чтобы встать на учет, необходимо:

Скачать или обновить приложение Резерв+. Авторизоваться в нем. Выбрать функцию Стать на учет. Дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на учет в приложении появится электронный военно-учетный документ — Резерв ID. Для мужчин старше 25 лет в нем будет указан статус Военнообязанный.

Если мужчина уже состоял на воинском учете, но был снят с него, воспользоваться этой услугой не получится. В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и СП.

Обязательно ли идти в ТЦК, чтобы получить военно-учетный документ

Если мужчина старше 25 лет раньше не состоял на воинском учете и имеет необходимые биометрические документы, он может встать на учет через Резерв+.

Если онлайн-постановка на учет недоступна, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это касается, в частности, мужчин, которые раньше состояли на учете, но были сняты с него.

При постановке на учет через Резерв+ медицинский осмотр не требуется. Но если поступит повестка на прохождение ВЛК, необходимо явиться.

Можно ли получить военно-учетный документ в ЦНАП или в Дія

Если информация о гражданине уже есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг, он может сформировать электронный военно-учетный документ.

Для этого доступны следующие способы:

Резерв+. Документ можно просмотреть, скачать в формате PDF и самостоятельно распечатать.

Документ можно просмотреть, скачать в формате PDF и самостоятельно распечатать. Портал Дія. Сервис позволяет сформировать военно-учетный документ с актуальными данными реестра.

Сервис позволяет сформировать военно-учетный документ с актуальными данными реестра. ЦНАП. Администратор центра может сформировать и распечатать документ средствами портала Дія.

Администратор центра может сформировать и распечатать документ средствами портала Дія. ТЦК и СП. По месту пребывания на воинском учете также можно получить распечатанный документ.

Распечатка электронного военно-учетного документа должна содержать QR-код, пригодный для считывания. Именно он позволяет проверить сведения о владельце.

Согласно пункту 9 Порядка, утвержденного постановлением № 559, электронный военно-учетный документ, в том числе его распечатанная версия, имеет такую же юридическую силу, как и документ в бумажной форме.

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