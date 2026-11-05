Чоловіки, які не проходили військову службу, також повинні перебувати на військовому обліку. Після досягнення 25 років вони переходять із категорії призовників до категорії військовозобов’язаних. При цьому відсутність досвіду служби не звільняє від обов’язку мати військово-обліковий документ.

Однак процедура його оформлення за останні роки змінилася. Тепер для більшості громадян документ створюється в електронному вигляді. А чоловіки, які раніше взагалі не перебували на військовому обліку, за певних умов можуть стати на нього дистанційно.

Як отримати військовий квиток після 25 років, якщо чоловік не служив в армії, та чи обов’язково для цього відвідувати ТЦК, з’ясовували Факти ICTV.

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Що таке військово-обліковий документ

Військово-обліковий документ підтверджує належність громадянина до виконання військового обов’язку. Він містить основні відомості про людину та її статус у системі військового обліку.

Порядок оформлення такого документа визначає постанова № 559. Відповідно до змін, внесених постановою № 1644, для більшості громадян військово-облікові документи створюються виключно в електронній формі.

Електронний документ доступний у застосунку Резерв+ або на порталі Дія. Він містить QR-код, за допомогою якого можна перевірити актуальність інформації в державному реєстрі.

Паперові військово-облікові документи зберігаються для окремих категорій громадян. Зокрема, це військовозобов’язані та резервісти СБУ, розвідувальних органів, а також громадяни, звільнені у відставку із цих органів.

Як отримати військовий квиток після 25 років, якщо не служив в армії

Чоловіки віком від 25 років, які раніше не проходили військову службу та не перебували на військовому обліку, можуть оформити документ після взяття на облік.

У Міноборони розповіли, що з 28 січня 2026 року для цього доступний онлайн-сервіс у застосунку Резерв+. Він дає змогу стати на військовий облік без особистого відвідування ТЦК та СП і проходження медичного огляду.

Скористатися послугою можуть чоловіки віком від 18 до 59 років, які відповідають таким умовам:

раніше не перебували на військовому обліку;

мають біометричний паспорт громадянина України (ID-картку) або біометричний закордонний паспорт.

Щоб стати на облік, потрібно:

Завантажити або оновити застосунок Резерв+. Авторизуватися в ньому. Обрати функцію Стати на облік . Дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться електронний військово-обліковий документ — Резерв ID. Для чоловіків віком від 25 років у ньому зазначатиметься статус Військовозобов’язаний.

Якщо чоловік уже перебував на військовому обліку, але був знятий із нього, скористатися цією послугою не вийде. У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та СП.

Чи обов’язково йти до ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ

Якщо чоловік після 25 років раніше не перебував на військовому обліку та має необхідні біометричні документи, він може стати на облік через Резерв+.

Якщо ж онлайн-постановка на облік недоступна, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це стосується, зокрема, чоловіків, які раніше перебували на обліку, але були з нього зняті.

Під час постановки на облік через Резерв+ медичний огляд не потрібен. Але, якщо надійде повістка на проходження ВЛК, то треба з’явитися.

Чи можна отримати військово-обліковий документ у ЦНАП або в Дії

Якщо інформація про громадянина вже є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг, він може сформувати електронний військово-обліковий документ.

Для цього доступні такі способи:

Резерв+. Документ можна переглянути, завантажити у форматі PDF та самостійно роздрукувати.

Портал Дія. Послуга дає змогу сформувати військово-обліковий документ з актуальними даними реєстру.

ЦНАП. Адміністратор центру може сформувати та роздрукувати документ засобами порталу Дія.

ТЦК та СП. За місцем перебування на військовому обліку також можна отримати роздрукований документ.

Роздруківка електронного військово-облікового документа повинна містити придатний для зчитування QR-код. Саме він дає змогу перевірити відомості про власника.

Відповідно до пункту 9 Порядку, затвердженого постановою № 559, електронний військово-обліковий документ, зокрема його роздрукована версія, має однакову юридичну силу з документом у паперовій формі.

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